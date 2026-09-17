Cambridge Açıkladı: Günde 5 Dakika Yetiyor, Stresi Yüzde 20'ye Kadar Düşürüyor!

Cambridge Üniversitesi Psikiyatri Bölümü'nden Prof. Barbara Sahakian ve Dr. Christelle Langley, keyif için okumanın zihin sağlığına etkilerini inceleyen çalışmaları bir araya getirdi. Derlemede öne çıkan bulgulardan biri, kurgusal bir metne ayrılan beş dakikanın bile stres seviyesini yüzde 20'ye kadar aşağı çekebilmesi. Aynı veriler, yetişkinlerin yüzde 38'inin stresten kurtulmak için başvurduğu en etkili yöntem olarak kitabı gösterdiğini ortaya koyuyor. Zor bir günün ardından teselliyi kitapta arayanların oranı yüzde 35 olarak görülüyor.

Tablo çocuklarda ve gençlerde de benzer. On binden fazla çocuk ve ergenin izlendiği çalışmada, düzenli okuyanların dikkat, hafıza ve yürütücü işlevler açısından akranlarının önünde olduğu görülüyor. Düzenli kitap okuyan çocukların akademik başarıları daha yüksek, ruh sağlığı sorunlarına rastlanma oranları daha düşük çıkıyor. Bu çocukların günlük alışkanlıklarının da daha sağlıklı olduğu belirtiliyor.

Okumayı sevmediğini söyleyen çocuklarda bile tablo tamamen olumsuz değil: Bu gruptaki her iki çocuktan biri, okumanın yeni kelimeler öğrenmesine yardımcı olduğunu kabul ediyor. Araştırmacılara göre buradaki kritik ayrım, okumanın bir ödev olarak değil, keyif için yapılması.

Beyin görüntüleme çalışmaları ise bu tablonun fiziksel karşılığını gösteriyor. Okuma sırasında hafıza, öğrenme ve duygu düzenlemesinden sorumlu korteks bölgelerindeki sinirsel bağlantıların güçlendiği tespit ediliyor. Yani bir romanı takip ederken beyin yalnızca harfleri çözmekle kalmıyor; karakterlerin niyetlerini tahmin etmek, olay örgüsünü akılda tutmak ve duyguları izlemek için aynı anda birden fazla ağı çalıştırıyor. Araştırmacılar, kitap kulüpleri ve birlikte okuma gibi paylaşımlı etkinliklerin bu etkiyi sosyal etkileşim yoluyla daha da artırdığını vurguluyor.