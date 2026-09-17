Cambridge Açıkladı: Günde 5 Dakika Yetiyor, Stresi Yüzde 20'ye Kadar Düşürüyor!
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Kitap okumak için 'vaktim yok' diyenlere iyi haber: Araştırmalara göre beş dakika bile fark yaratıyor.
Cambridge Üniversitesi Psikiyatri Bölümü'nden araştırmacıların hazırladığı ve Psychological Medicine dergisinde yayımlanan derleme, keyif için okumanın çocukluktan ileri yaşlara kadar zihinsel sağlığı desteklediğini ortaya koyuyor. Derlemeye göre kurgusal bir metne odaklanarak geçirilen sadece beş dakika stres seviyesini yüzde 20'ye kadar düşürebiliyor. İleri yaşlarda ise tablo daha da dikkat çekici. Düzenli okuma yapan kişilerde Alzheimer riski yüzde 33 daha düşük çıkıyor.
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Beş Dakikalık Kurgu Stresi Yüzde 20'ye Kadar Düşürüyor
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55 Yaş Üstü 5.500 Kişi Beş Yıl İzlendi: Düzenli Okuyanlarda Alzheimer Riski Yüzde 33 Daha Düşük
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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