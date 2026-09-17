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Cambridge Açıkladı: Günde 5 Dakika Yetiyor, Stresi Yüzde 20'ye Kadar Düşürüyor!

Cambridge Açıkladı: Günde 5 Dakika Yetiyor, Stresi Yüzde 20'ye Kadar Düşürüyor!

Kitap
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
17.09.2026 - 09:43
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Kitap okumak için 'vaktim yok' diyenlere iyi haber: Araştırmalara göre beş dakika bile fark yaratıyor. 

Cambridge Üniversitesi Psikiyatri Bölümü'nden araştırmacıların hazırladığı ve Psychological Medicine dergisinde yayımlanan derleme, keyif için okumanın çocukluktan ileri yaşlara kadar zihinsel sağlığı desteklediğini ortaya koyuyor. Derlemeye göre kurgusal bir metne odaklanarak geçirilen sadece beş dakika stres seviyesini yüzde 20'ye kadar düşürebiliyor. İleri yaşlarda ise tablo daha da dikkat çekici. Düzenli okuma yapan kişilerde Alzheimer riski yüzde 33 daha düşük çıkıyor.

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Beş Dakikalık Kurgu Stresi Yüzde 20'ye Kadar Düşürüyor

Beş Dakikalık Kurgu Stresi Yüzde 20'ye Kadar Düşürüyor

Cambridge Üniversitesi Psikiyatri Bölümü'nden Prof. Barbara Sahakian ve Dr. Christelle Langley, keyif için okumanın zihin sağlığına etkilerini inceleyen çalışmaları bir araya getirdi. Derlemede öne çıkan bulgulardan biri, kurgusal bir metne ayrılan beş dakikanın bile stres seviyesini yüzde 20'ye kadar aşağı çekebilmesi. Aynı veriler, yetişkinlerin yüzde 38'inin stresten kurtulmak için başvurduğu en etkili yöntem olarak kitabı gösterdiğini ortaya koyuyor. Zor bir günün ardından teselliyi kitapta arayanların oranı yüzde 35 olarak görülüyor.

Tablo çocuklarda ve gençlerde de benzer. On binden fazla çocuk ve ergenin izlendiği çalışmada, düzenli okuyanların dikkat, hafıza ve yürütücü işlevler açısından akranlarının önünde olduğu görülüyor. Düzenli kitap okuyan çocukların akademik başarıları daha yüksek, ruh sağlığı sorunlarına rastlanma oranları daha düşük çıkıyor. Bu çocukların günlük alışkanlıklarının da daha sağlıklı olduğu belirtiliyor. 

Okumayı sevmediğini söyleyen çocuklarda bile tablo tamamen olumsuz değil: Bu gruptaki her iki çocuktan biri, okumanın yeni kelimeler öğrenmesine yardımcı olduğunu kabul ediyor. Araştırmacılara göre buradaki kritik ayrım, okumanın bir ödev olarak değil, keyif için yapılması.

Beyin görüntüleme çalışmaları ise bu tablonun fiziksel karşılığını gösteriyor. Okuma sırasında hafıza, öğrenme ve duygu düzenlemesinden sorumlu korteks bölgelerindeki sinirsel bağlantıların güçlendiği tespit ediliyor. Yani bir romanı takip ederken beyin yalnızca harfleri çözmekle kalmıyor; karakterlerin niyetlerini tahmin etmek, olay örgüsünü akılda tutmak ve duyguları izlemek için aynı anda birden fazla ağı çalıştırıyor. Araştırmacılar, kitap kulüpleri ve birlikte okuma gibi paylaşımlı etkinliklerin bu etkiyi sosyal etkileşim yoluyla daha da artırdığını vurguluyor.

55 Yaş Üstü 5.500 Kişi Beş Yıl İzlendi: Düzenli Okuyanlarda Alzheimer Riski Yüzde 33 Daha Düşük

55 Yaş Üstü 5.500 Kişi Beş Yıl İzlendi: Düzenli Okuyanlarda Alzheimer Riski Yüzde 33 Daha Düşük

Derlemenin en çok konuşulan bölümü ileri yaşlarla ilgili. 55 yaş üstü yaklaşık 5.500 kişinin beş yıl boyunca izlendiği bir çalışmada, sık kitap okuyanlarda bilişsel gerileme görülme ihtimalinin belirgin biçimde daha düşük olduğu tespit edildi. Farklı çalışmaların verileri bir araya getirildiğinde ise okuma alışkanlığı, Alzheimer riskinde yüzde 33'lük bir düşüşle ilişkilendiriliyor. Bu, emekliliğe yaklaşan ya da emekli olmuş bir okur için kitabın yalnızca boş vakit doldurma aracı olmadığı anlamına geliyor.

Araştırmacılara göre buradaki muhtemel mekanizma 'bilişsel rezerv' kavramıyla açıklanıyor. Beyin yeni bilgiyle, karmaşık cümle yapılarıyla ve tanımadığı kelimelerle ne kadar sık karşılaşırsa, yaşlanmayla gelen yıpranmayı telafi edecek alternatif yollar kurma kapasitesi de o kadar artıyor. 

Kitap okumak bu anlamda beyni sürekli düşük yoğunluklu bir antrenmanda tutuyor. Yine de bu rakamları bir garanti gibi okumamak gerekiyor. Söz konusu çalışmaların büyük bölümü, insanların okuma alışkanlıklarını kendilerinin bildirdiği gözlemsel araştırmalar. Yani düzenli okuyan bir kişinin eğitim düzeyi, gelir durumu, sosyal çevresi ve genel sağlık alışkanlıkları da aynı anda devreye giriyor.

Araştırmacıların Kendi Uyarısı: "Çalışmaların Çoğu Yalnızca İlişki Gösteriyor"

Araştırmacıların Kendi Uyarısı: "Çalışmaların Çoğu Yalnızca İlişki Gösteriyor"

Çalışmanın kendisi, başlıklara yansıyan kesinliği taşımıyor. 14 Eylül 2026'da Psychological Medicine dergisinde yayımlanan metin yeni bir deney değil, mevcut araştırmaları bir araya getiren bir derleme. Yazarlar makalede açıkça 'çalışmaların çoğu yalnızca ilişki gösteriyor' ifadesini kullanıyor ve nedensellik iddiasından kaçınıyor. Yani elimizdeki veriler, okumanın Alzheimer'ı engellediğini değil, okuyan insanlarda bu riskin daha düşük görüldüğünü söylüyor.

Bütün bu çekincelere rağmen araştırmacıların mesajı net: okumak, yan etkisi olmayan ve neredeyse hiçbir maliyeti bulunmayan bir alışkanlık. Uzmanlar kitabı bir performans hedefi hâline getirmemeyi, bitirme zorunluluğu hissetmeden ve sevilen türlerden başlamayı öneriyor. Akşam telefonu bırakıp sadece birkaç sayfa okumak bile bu tablonun içinde anlamlı bir başlangıç sayılıyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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