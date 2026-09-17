Merkez Bankası’ndan Likitide Koşullarına Yönelik Yeni Adımlar
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal piyasalarda yaşanan gelişmeleri dikkate alarak likidite imkânlarında yeni düzenlemelere gitti.
“Likidite koşulları yakından takip edilerek gerek görülmesi halinde her türlü ek tedbir alınacaktır. TCMB bünyesinde yer alan piyasalarda geçerli olan teminat iskonto oranları gözden geçirilerek azaltılacaktır.”
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TCMB tarafından yapılan açıklamada, finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, TCMB likidite imkanlarının gözden geçirildiği belirtildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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