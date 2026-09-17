article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Merkez Bankası’ndan Likitide Koşullarına Yönelik Yeni Adımlar

Merkez Bankası’ndan Likitide Koşullarına Yönelik Yeni Adımlar

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.09.2026 - 10:06 Son Güncelleme: 17.09.2026 - 10:28
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal piyasalarda yaşanan gelişmeleri dikkate alarak likidite imkânlarında yeni düzenlemelere gitti.

“Likidite koşulları yakından takip edilerek gerek görülmesi halinde her türlü ek tedbir alınacaktır. TCMB bünyesinde yer alan piyasalarda geçerli olan teminat iskonto oranları gözden geçirilerek azaltılacaktır.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TCMB tarafından yapılan açıklamada, finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, TCMB likidite imkanlarının gözden geçirildiği belirtildi.

TCMB tarafından yapılan açıklamada, finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, TCMB likidite imkanlarının gözden geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak olan fonlama miktarının likidite şartları göz önünde bulundurularak artırılacağı kaydedildi. Açıklamada, TCMB bünyesinde faaliyette bulunan bankalararası para piyasasında bankaların borç alabilme limitlerinin bankacılık sisteminin mevcut bilanço büyüklükleri dikkate alınarak güncelleneceği ifade edildi. Ayrıca TCMB bünyesinde yer alan piyasalarda geçerli olan teminat iskonto oranlarının gözden geçirilerek, azaltılacağı bildirildi. Likidite şartlarının yakından takip edildiğinin altı çizilen açıklamada, gerek görülmesi halinde her türlü ek tedbirin alınacağı kaydedildi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama şu şekilde: 

Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) likidite imkânları gözden geçirilmiştir.

Bu çerçevede;

  • Haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarı likidite koşulları göz önünde bulundurularak artırılacaktır.

  • TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasasında bankaların borç alabilme limitleri, bankacılık sisteminin mevcut bilanço büyüklükleri dikkate alınarak güncellenecektir.

  • TCMB bünyesinde yer alan piyasalarda geçerli olan teminat iskonto oranları gözden geçirilerek azaltılacaktır.

Likidite koşulları yakından takip edilerek gerek görülmesi hâlinde her türlü ek tedbir alınacaktır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın