article/comments
article/share
Haberler
TV
Survivor'dan Ayrılmasıyla Gündem Olmuştu: Alp Kırşan, Acun Ilıcalı'yla Küslük İddialarına Son Noktayı Koydu

Survivor'dan Ayrılmasıyla Gündem Olmuştu: Alp Kırşan, Acun Ilıcalı'yla Küslük İddialarına Son Noktayı Koydu

Acun Ilıcalı survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.09.2026 - 10:36
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Survivor'ı ve Yetenek Sizsiniz Türkiye'yi yıllarca sunan, sonrasında ekranlara aynı sıklıkla dönmeyen Alp Kırşan, sessizliğini bozdu. Ceyda Düvenci'nin Bambaşka Sohbetler programına konuk olan Kırşan'a, yıllardır gündemden düşmeyen bir soru yöneltildi: Acun Ilıcalı'yla gerçekten küs mü? Kırşan'ın verdiği yanıt, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: Ceyda Düvenci - Bambaşka Sohbetler

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Alp Kırşan, 2012'de Survivor'a katılıp ikinci olduktan sonra yıllarca programın TV8'deki sunuculuğunu üstlendi.

Alp Kırşan, 2012'de Survivor'a katılıp ikinci olduktan sonra yıllarca programın TV8'deki sunuculuğunu üstlendi.

Manken kökenli olan Alp Kırşan, 2000 yılında Best Model of Turkey birinciliğini kazanmasının ardından oyunculuğa yöneldi.

2012'de Survivor Ünlüler-Gönüllüler'de ünlü yarışmacı olarak ikinciliği elde eden Kırşan, ardından yarışmanın sunuculuğuna geçti; TV8 ekranlarında yıllarca önce Survivor'ı, sonra Yetenek Sizsiniz Türkiye'yi sundu.

2019'da Survivor Türkiye-Yunanistan kadrosunda yer almayınca ayrılık gündeme geldi. Kırşan o dönem kararını 'kariyeri değil ailemi seçtim' sözleriyle açıklamış, ikinci çocuğunun doğumuyla ailesine daha çok vakit ayırmak istediğini söylemişti. O günden bu yana ekranlara eskisi kadar sık dönmedi.

Uzun süredir gündemde olan Acun Ilıcalı ile küslük iddialarına yıllar sonra yanıt verdi.

Uzun süredir gündemde olan Acun Ilıcalı ile küslük iddialarına yıllar sonra yanıt verdi.

Ceyda Düvenci'nin YouTube kanalındaki Bambaşka Sohbetler programına konuk olan Alp Kırşan'a, Survivor'dan ayrılışından bu yana sorulan o soru bir kez daha yöneltildi: Acun Ilıcalı'yla aranız gerçekten bozuk mu?

Kırşan, iddiaları reddederek şu sözlerle yanıt verdi: 'Acun Abi olmuyor ben çocukların başında durmak istiyorum dedim, teşekkür ederim Alp'im hizmetlerin için dedi. Asla küs değiliz. Acun Abi'yi çok seviyorum, geçen hafta aradı Çeşme'ye çağırdı, ben Acun Abi'yle de kimseyle de küs değilim geçmişe dönük. Eğer varsa da bana küsen ben özür dilerim. Özür dilemek bir erdemdir.'

Bu sözlerle hem ayrılık sürecindeki diyaloğu hem de bugünkü ilişkilerini özetleyen Kırşan, geçtiğimiz hafta Acun Ilıcalı'nın kendisini aradığını ve Çeşme'ye davet ettiğini de sözlerine ekledi.

Alp Kırşan'ın Acun Ilıcalı açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın