Survivor'dan Ayrılmasıyla Gündem Olmuştu: Alp Kırşan, Acun Ilıcalı'yla Küslük İddialarına Son Noktayı Koydu

Ceyda Düvenci'nin YouTube kanalındaki Bambaşka Sohbetler programına konuk olan Alp Kırşan'a, Survivor'dan ayrılışından bu yana sorulan o soru bir kez daha yöneltildi: Acun Ilıcalı'yla aranız gerçekten bozuk mu?

Kırşan, iddiaları reddederek şu sözlerle yanıt verdi: 'Acun Abi olmuyor ben çocukların başında durmak istiyorum dedim, teşekkür ederim Alp'im hizmetlerin için dedi. Asla küs değiliz. Acun Abi'yi çok seviyorum, geçen hafta aradı Çeşme'ye çağırdı, ben Acun Abi'yle de kimseyle de küs değilim geçmişe dönük. Eğer varsa da bana küsen ben özür dilerim. Özür dilemek bir erdemdir.'

Bu sözlerle hem ayrılık sürecindeki diyaloğu hem de bugünkü ilişkilerini özetleyen Kırşan, geçtiğimiz hafta Acun Ilıcalı'nın kendisini aradığını ve Çeşme'ye davet ettiğini de sözlerine ekledi.