Survivor'dan Ayrılmasıyla Gündem Olmuştu: Alp Kırşan, Acun Ilıcalı'yla Küslük İddialarına Son Noktayı Koydu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Survivor'ı ve Yetenek Sizsiniz Türkiye'yi yıllarca sunan, sonrasında ekranlara aynı sıklıkla dönmeyen Alp Kırşan, sessizliğini bozdu. Ceyda Düvenci'nin Bambaşka Sohbetler programına konuk olan Kırşan'a, yıllardır gündemden düşmeyen bir soru yöneltildi: Acun Ilıcalı'yla gerçekten küs mü? Kırşan'ın verdiği yanıt, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Alp Kırşan, 2012'de Survivor'a katılıp ikinci olduktan sonra yıllarca programın TV8'deki sunuculuğunu üstlendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzun süredir gündemde olan Acun Ilıcalı ile küslük iddialarına yıllar sonra yanıt verdi.
Alp Kırşan'ın Acun Ilıcalı açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın