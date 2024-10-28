Ekranları Bırakan Sunucu Alp Kırşan'dan Yıllar Sonra Gelen Acun Ilıcalı Açıklaması!
Ekranları Bırakan Sunucu Alp Kırşan'dan Yıllar Sonra Gelen Acun Ilıcalı Açıklaması!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=uUIlL...
Survivor'da uzun yıllar sunuculuk yaptıktan sonra ekranlardan uzak kalan sunucu Alp Kırşan, Acun Ilıcalı'ya seslendi: 'Başka bir sunucu görürsem Acun abiyi vallahi vururum!'
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2012-2016 yılları arasında popüler yarışma 'Yetenek Sizsiniz Türkiye' ve ardından 5 yıl boyunca 'Survivor' programında sunuculuk yapan Alp Kırşan bir süredir ortalıkta yoktu.
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Bir dönem ani bir kararla tüm bu yoğunluğu geride bırakıp İstanbul'dan ayrılmış ve ailesiyle birlikte Bodrum'a yerleşmişti.
Uzun bir süre ekranlardan uzak kalan ve ailesine odaklanan Kırşan, bir röportajda Pınar Kerimoğlu'na konuştu. Acun Ilıcalı'ya sözleri gündem oldu.
Kırşan, "Evlendikten sonra bir seçim yapmak zorunda kaldım; ya ailemi ya da televizyonu seçecektim" diyen Kırşan, "Bu şekilde devam edemezdim, çünkü bir yurt dışı projesine gidiyorum, 6 ay boyunca yokum. Çocuk olsam, babamdan 6 ay ayrı kalmak istemezdim. O yüzden ailemi seçtim ve televizyonu bırakıp proje bazlı işler yapmaya başladım,” şeklinde konuştu.
Alp Kırşan, Yetenek Sizsiniz Türkiye programının hayatında çok özel bir yeri olduğunu belirtti ve "Bir gün Acun Ilıcalı Yetenek Sizsiniz’i tekrar yapmaya karar verirse ve backstage’de başka bir sunucu görürsem, vallahi onu vururum. Yetenek Sizsiniz benim bebeğim gibi, yolunu asla başkasına vermem. Acun abi de bunu biliyor,” dedi.
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