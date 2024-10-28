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Hugo'ya Küfreden Çocuk Sen misin? Oyuncu Ahmet Rıfat Şungar'ın Hugo Anısı!

Hugo'ya Küfreden Çocuk Sen misin? Oyuncu Ahmet Rıfat Şungar'ın Hugo Anısı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - Onedio İçerik Editörü
28.10.2024 - 13:04

Bir döneme damga vuran Hugo ve Tolga Abi'nin yayınına bağlanmak isteyen oyuncu Ahmet Rıfat Şungar, İbrahim Selim'e sonunda başardığını anlattı. Açıklamasının ardından gelecek sorulara da hazırlıklıydı. Programa katılan bir çocuğun Hugo ve Tolga Abi'ye küfür ettiği olayı gizemini korurken 'Ben değilim.' diyerek altını çizdi.

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Bir döneme damga vuran Hugo ve Tolga Abi ile oynamak her çocuğun hayaliydi. Meğer oyuncu Ahmet Rıfat Şungar bunu başarmış.

Bir döneme damga vuran Hugo ve Tolga Abi ile oynamak her çocuğun hayaliydi. Meğer oyuncu Ahmet Rıfat Şungar bunu başarmış.

İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk olan Şungar anlattıklarıyla "Hugo'ya küfreden çocuk sen misin?" dedirtti.

İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk olan Şungar anlattıklarıyla "Hugo'ya küfreden çocuk sen misin?" dedirtti.

Programa katılan bir çocuğun Hugo ve Tolga Abi'ye küfür ettiği olayı sadece bir söylenti mi yoksa gerçek miydi, hala bilmiyoruz ancak Şungar "Ben değilim" dese de başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmez.

Programa katılan bir çocuğun Hugo ve Tolga Abi'ye küfür ettiği olayı sadece bir söylenti mi yoksa gerçek miydi, hala bilmiyoruz ancak Şungar "Ben değilim" dese de başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmez.

"Her gün telefonla Hugo'yu arıyordum. Annemin haberi olmadan." diyen Şungar, sonunda Tolga abinin kendisini aradığını söyledi ancak telefon çevirmeli olunca oyuna katılamamış.

"Her gün telefonla Hugo'yu arıyordum. Annemin haberi olmadan." diyen Şungar, sonunda Tolga abinin kendisini aradığını söyledi ancak telefon çevirmeli olunca oyuna katılamamış.

Tolga abi "Komşunun telefonundan arayalım akşam." diyerek kıyağını geçmiş ama anten dönünce televizyon gitmiş. Şungar oyunu kazanamamış.

Tolga abi "Komşunun telefonundan arayalım akşam." diyerek kıyağını geçmiş ama anten dönünce televizyon gitmiş. Şungar oyunu kazanamamış.
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Bundan sonra "Kesin küfür eden gizemli çocuk o!" diye düşünen varsa Şungar, "Hugo'ya küfür eden çocuk gerçek ama ben değilim." diye de altını çizdi.

Bundan sonra "Kesin küfür eden gizemli çocuk o!" diye düşünen varsa Şungar, "Hugo'ya küfür eden çocuk gerçek ama ben değilim." diye de altını çizdi.

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