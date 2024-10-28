Hugo'ya Küfreden Çocuk Sen misin? Oyuncu Ahmet Rıfat Şungar'ın Hugo Anısı!

Bir döneme damga vuran Hugo ve Tolga Abi'nin yayınına bağlanmak isteyen oyuncu Ahmet Rıfat Şungar, İbrahim Selim'e sonunda başardığını anlattı. Açıklamasının ardından gelecek sorulara da hazırlıklıydı. Programa katılan bir çocuğun Hugo ve Tolga Abi'ye küfür ettiği olayı gizemini korurken 'Ben değilim.' diyerek altını çizdi.