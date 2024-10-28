Ezgi Sertel Gelin Evi'nden Neden Ayrıldı? İşte Ünlü Sunucudan İlk Açıklama...
Ezgi Sertel Gelin Evi'nden Neden Ayrıldı? İşte Ünlü Sunucudan İlk Açıklama...
Gelin Evi programının sunucusu Ezgi Sertel günlerdir yayına çıkmıyordu. Ezgi Sertel, Gelin Evi'nden ayrıldığını açıkladı. Ezgi Sertel, Gelin Evi'nden neden ayrıldı, işte ilk sözleri...
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'Gelin Evi' programının sunuculuğunu yapan Ezgi Sertel, bir süredir ekrana çıkmıyordu. Ezgi Sertel'in 'Gelin Evi'nden ayrıldığı iddiaları doğru çıktı.
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Sertel, son zamanlarda yayınlanan yeni bölümlerde yer almadı ve sosyal medyada kendisine yöneltilen sorulara da yanıt vermedi. Ancak sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Ünlü sunucu Ezgi Sertel, "Ağustos ayından itibaren sunuculuğunu yaptığım Gelin Evi projesiyle yollarımızı ayırdığımızı belirtmek isterim. Herkesin yolu açık olsun" ifadelerini kullandı. Ayrılığın nedeninin ise yapımla anlaşamaması olduğu iddia ediliyor.
Ezgi Sertel, daha önce Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Gelinim Mutfakta' yarışmasının "Yıldız Yağmuru" döneminde konuk sunucu olarak görev yapmıştı. Sertel, 22 Kasım 2021 ila 26 Kasım 2021 tarihleri arasında bu programı sunmuştu.
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"Neden ayrıldığı"nı yazmamış. Click Bait haber😡
Zaten böyle pespayelikleri lütfen kaldırın, hiçkimse sunmasın..