Reklam Gelirleri Nedeniyle Yayınlanmayan Dizilere Bir Kullanıcı Noktayı Koydu!
Reklam Gelirleri Nedeniyle Yayınlanmayan Dizilere Bir Kullanıcı Noktayı Koydu!
Kaynak: https://x.com/tokyophonline/status/18...
Dün Ankara'da gerçekleşen terör saldırısı sonrası dizilerin yeni bölümleri yayınlanmamıştı. Ancak bu akşam da hiçbir dizinin reklam gelirleri nedeniyle yayınlanmayacağı açıklandı. Bu duruma bir X kullanıcısının tespiti noktayı koydu.
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Dün Ankara'da gerçekleşen terör saldırısının ardından bu akşam da dizilerin hiçbiri yayınlanmadı. Ancak Birsen Altuntaş bunun reklam gelirleriyle ilgili olduğunu söyledi.
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Konu ile ilgili bir X kullanıcısı dizi sürelerinin çok uzun olmasından yakındı. "Bir bölümü 2'ye, 3'e bölüp yurt dışına satarız diye düşünüyorlar." dedi.
"Ama kaşeler aşırı uçuk, bir bölümden oyuncular milyonlar kazanıyor." diyen kullanıcı dizilerin bölüm süresinin 80 dakikaya düşmesini önerdi.
Ayrıca "7 tane majör kanalda 1 tane komedi işi yok sit-com yok." diye yazan kullanıcı "Televizyonunda komedi işi olmayan ülke mi olur? Çeşit diye bir şey kalmadı. Hele bu sene yurt dışına satarız kaygısından iyice totale gömüldü ama onlardan da istenen sonuç gelmez." diye belirtti.
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