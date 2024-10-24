Reklam Gelirleri Nedeniyle Yayınlanmayan Dizilere Bir Kullanıcı Noktayı Koydu!

Dün Ankara'da gerçekleşen terör saldırısı sonrası dizilerin yeni bölümleri yayınlanmamıştı. Ancak bu akşam da hiçbir dizinin reklam gelirleri nedeniyle yayınlanmayacağı açıklandı. Bu duruma bir X kullanıcısının tespiti noktayı koydu.