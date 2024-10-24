Bazı Diziler Yayınlanmayacak! Bu Akşam MasterChef Türkiye Yeni Bölüm Var mı?

tv8'in popüler yarışma programı MasterChef Türkiye haftanın her günü yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Ancak bu akşam bazı dizilerin yeni bölümü yayınlanmayacak. 24 Ekim Perşembe günü MasterChef Türkiye yeni bölümü ile yayınlanacak mı?