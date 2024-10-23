UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncel Liste: Türkiye, UEFA Ülke Puanı Sıralamasında Kaçıncı Sırada Yer Alıyor?

Temsilcilerimizin Avrupa maçları oynanırken, Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada olduğu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında son durum ne? Hangi ülke kaçıncı sırada?