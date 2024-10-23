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UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncel Liste: Türkiye, UEFA Ülke Puanı Sıralamasında Kaçıncı Sırada Yer Alıyor?

UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncel Liste: Türkiye, UEFA Ülke Puanı Sıralamasında Kaçıncı Sırada Yer Alıyor?

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
24.10.2024 - 00:35

Temsilcilerimizin Avrupa maçları oynanırken, Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada olduğu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında son durum ne? Hangi ülke kaçıncı sırada?

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2024-25 sezonunda 3 temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi’nde, 1 temsilcimiz ise UEFA Konferans Ligi’nde Avrupa mücadelesine devam ediyor.

2024-25 sezonunda 3 temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi’nde, 1 temsilcimiz ise UEFA Konferans Ligi’nde Avrupa mücadelesine devam ediyor.

Ön elemelerle birlikte bu sezon takımlarımızdan 3700 puanlık bir katkı geldi. Türkiye, geçen sezonki ülke puanı sıralamasına göre bir basamak geriledi.

Ön elemelerle birlikte bu sezon takımlarımızdan 3700 puanlık bir katkı geldi. Türkiye, geçen sezonki ülke puanı sıralamasına göre bir basamak geriledi.

Türkiye UEFA Ülke Puanı Sıralamasında Kaçıncı Sırada?

Türkiye UEFA Ülke Puanı Sıralamasında Kaçıncı Sırada?

UEFA ülke puanı sıralamasında, ülkemizi temsil eden kulüplerin aldığı galibiyet ve beraberlikler doğrudan puan olarak listeye yansıyor. Geçtiğimiz sezon üç basamak birden yükselerek 9. sırayı gören Türkiye, güncel UEFA ülke puanı sıralamasında 37.300 puanla 10. sırada yer alıyor.

Sıralamanın zirvesinde 92.732 puanla İngiltere yer alıyor. İngiltere'yi ise 81.481 puanla İtalya takip ediyor.

UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncel Liste👇

UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncel Liste👇

1. İngiltere: 92.732

2. İtalya: 81.481

3. İspanya: 76.275

4. Almanya: 74.285

5. Fransa: 61.807

6. Hollanda: 56.733

7. Portekiz: 53.016

8. Belçika: 46.000

9. Çekya: 40.450

10. Türkiye: 37.300

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