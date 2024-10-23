UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncel Liste: Türkiye, UEFA Ülke Puanı Sıralamasında Kaçıncı Sırada Yer Alıyor?
UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncel Liste: Türkiye, UEFA Ülke Puanı Sıralamasında Kaçıncı Sırada Yer Alıyor?
Temsilcilerimizin Avrupa maçları oynanırken, Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada olduğu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında son durum ne? Hangi ülke kaçıncı sırada?
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2024-25 sezonunda 3 temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi’nde, 1 temsilcimiz ise UEFA Konferans Ligi’nde Avrupa mücadelesine devam ediyor.
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Ön elemelerle birlikte bu sezon takımlarımızdan 3700 puanlık bir katkı geldi. Türkiye, geçen sezonki ülke puanı sıralamasına göre bir basamak geriledi.
Türkiye UEFA Ülke Puanı Sıralamasında Kaçıncı Sırada?
UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncel Liste👇
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