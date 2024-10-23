Feyenoordu da Boş Geçmedi: Benfica'da Sahne Yine Kerem Aktürkoğlu'nun

Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde bir gole daha imza attı. Kırmızı-beyazlılar, Feyenoord karşısında farklı bire indiren golü milli futbolcunun ayağından buldu. Maç, 3-1 Feyenoord üstünlüğü ile noktalandı.