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Feyenoordu da Boş Geçmedi: Benfica'da Sahne Yine Kerem Aktürkoğlu'nun

Feyenoordu da Boş Geçmedi: Benfica'da Sahne Yine Kerem Aktürkoğlu'nun

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
23.10.2024 - 23:57

Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde bir gole daha imza attı. Kırmızı-beyazlılar, Feyenoord karşısında farklı bire indiren golü milli futbolcunun ayağından buldu. Maç, 3-1 Feyenoord üstünlüğü ile noktalandı.

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Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra yeni takımı Benfica ile her maçta skora katkı veren Kerem Aktürkoğlu, adeta durdurulamıyor.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra yeni takımı Benfica ile her maçta skora katkı veren Kerem Aktürkoğlu, adeta durdurulamıyor.

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında evinde Feyenoord ile karşılaşan Portekiz temsilcisi, ilk yarısını 2-0 geride kapattığı mücadelenin 66. dakikasında Kerem Aktürkoğlu ile skoru 2-1'e getirdi.

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında evinde Feyenoord ile karşılaşan Portekiz temsilcisi, ilk yarısını 2-0 geride kapattığı mücadelenin 66. dakikasında Kerem Aktürkoğlu ile skoru 2-1'e getirdi.

Milli futbolcu, bu golle Devler Ligi'ndeki üçüncü maçında üçüncü golünü kaydetti.

Milli futbolcu, bu golle Devler Ligi'ndeki üçüncü maçında üçüncü golünü kaydetti.

Son 8 maçtaki toplam skora katkısı ise 8 gol, 3 asist.

Son 8 maçtaki toplam skora katkısı ise 8 gol, 3 asist.
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