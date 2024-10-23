Feyenoordu da Boş Geçmedi: Benfica'da Sahne Yine Kerem Aktürkoğlu'nun
Feyenoordu da Boş Geçmedi: Benfica'da Sahne Yine Kerem Aktürkoğlu'nun
Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde bir gole daha imza attı. Kırmızı-beyazlılar, Feyenoord karşısında farklı bire indiren golü milli futbolcunun ayağından buldu. Maç, 3-1 Feyenoord üstünlüğü ile noktalandı.
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Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra yeni takımı Benfica ile her maçta skora katkı veren Kerem Aktürkoğlu, adeta durdurulamıyor.
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Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında evinde Feyenoord ile karşılaşan Portekiz temsilcisi, ilk yarısını 2-0 geride kapattığı mücadelenin 66. dakikasında Kerem Aktürkoğlu ile skoru 2-1'e getirdi.
Milli futbolcu, bu golle Devler Ligi'ndeki üçüncü maçında üçüncü golünü kaydetti.
Son 8 maçtaki toplam skora katkısı ise 8 gol, 3 asist.
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