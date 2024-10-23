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Avrupa Ligi'nde Elfsborg Engelini Aşan Galatasaray'a Gelen Tepkiler!

Avrupa Ligi'nde Elfsborg Engelini Aşan Galatasaray'a Gelen Tepkiler!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
23.10.2024 - 19:37

Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Rigas FS deplasmanından bir puanla dönen Galatasaray, yeni haftada Elfsborg'u konuk etti. Sarı-kırmızılı temsilcimiz, sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrılsa da ikinci yarıdaki oyun taraftarından eleştiri aldı.

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İlk yarı, 3-0 noktalandı.

İlk yarı, 3-0 noktalandı.

Maçın ilk dakikalarında üstünlüğü ele alan Galatasaray, 28'de Icardi ile öne geçti. 39'da Abdülkerim Bardakcı’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak önce direğe sonra kaleci Isak Pettersson’a çarpıp filelere gitti. 44. dakikada ise Gabriel Sara’nın savunmanın arkasına attığı uzun pasta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, ceza sahası içi sol çaprazdan topu ağlarla buluşturdu ve ilk devre temsilcimiz lehine 3-0'la kapandı.

İkinci 45 dakikada yürekler ağza geldi.

İkinci 45 dakikada yürekler ağza geldi.

İsveç ekibi, mücadelenin ikinci yarısına oldukça etkili başladı.Sarı-siyahlılar, 52'de Hult'un, 65'te ise Baidoo ile farkı 1'e indirdi. 83. dakikada Yunus Akgün sahneye çıktı. Milli futbolcu, oldukça güzel bir vuruşla skoru 4-3 yaptı. 90+2'de Larsson farkı yeniden 1'e indirdi ve karşılaşma bu skorla noktalandı.

Galibiyet alınsa da Galatasaray taraftarı, eleştiriden kaçmadı.

Galibiyet alınsa da Galatasaray taraftarı, eleştiriden kaçmadı.
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