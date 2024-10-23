Avrupa Ligi'nde Elfsborg Engelini Aşan Galatasaray'a Gelen Tepkiler!
Avrupa Ligi'nde Elfsborg Engelini Aşan Galatasaray'a Gelen Tepkiler!
Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Rigas FS deplasmanından bir puanla dönen Galatasaray, yeni haftada Elfsborg'u konuk etti. Sarı-kırmızılı temsilcimiz, sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrılsa da ikinci yarıdaki oyun taraftarından eleştiri aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk yarı, 3-0 noktalandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İkinci 45 dakikada yürekler ağza geldi.
Galibiyet alınsa da Galatasaray taraftarı, eleştiriden kaçmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın