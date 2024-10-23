Avrupa Ligi'nde Elfsborg Engelini Aşan Galatasaray'a Gelen Tepkiler!

İsveç ekibi, mücadelenin ikinci yarısına oldukça etkili başladı.Sarı-siyahlılar, 52'de Hult'un, 65'te ise Baidoo ile farkı 1'e indirdi. 83. dakikada Yunus Akgün sahneye çıktı. Milli futbolcu, oldukça güzel bir vuruşla skoru 4-3 yaptı. 90+2'de Larsson farkı yeniden 1'e indirdi ve karşılaşma bu skorla noktalandı.