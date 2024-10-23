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Mauro Icardi Elfsborg'a Attığı Golle Galatasaray'da Tarihe Geçti!

Mauro Icardi Elfsborg'a Attığı Golle Galatasaray'da Tarihe Geçti!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
23.10.2024 - 20:43

Zaman zaman performansı ve özel hayatıyla eleştirilse de skora katkı sağlamayı ihmal etmeyen Mauro Icardi, Galatasaray'da tarihe geçti. Arjantinli, Elfsborg ağlarını havalandırarak kulüp tarihinin en çok gol atan ikinci yabancı oyuncusu oldu.

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde İsveç temsilcisi Elfsborg'u ağırlarken, Mauro Icardi attığı golle maçın en dikkat çeken ismi oldu.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde İsveç temsilcisi Elfsborg'u ağırlarken, Mauro Icardi attığı golle maçın en dikkat çeken ismi oldu.

Arjantinli yıldız, karşılaşmanın ilk golünü atarak takımını öne geçirdi ve kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Arjantinli yıldız, karşılaşmanın ilk golünü atarak takımını öne geçirdi ve kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

31 yaşındaki golcü, sarı-kırmızılı forma altındaki 61. golünü buldu ve Milan Baros'u yakaladı. Bu başarısıyla kulüp tarihinin en çok gol atan ikinci yabancı oyuncusu olma unvanını elde etti.

31 yaşındaki golcü, sarı-kırmızılı forma altındaki 61. golünü buldu ve Milan Baros'u yakaladı. Bu başarısıyla kulüp tarihinin en çok gol atan ikinci yabancı oyuncusu olma unvanını elde etti.

Ayrıca Avrupa müsabakalarındaki sekizinci golüne imza atan tecrübeli isim, bu gollerin altısında takımını öne geçirmeyi başardı.

Ayrıca Avrupa müsabakalarındaki sekizinci golüne imza atan tecrübeli isim, bu gollerin altısında takımını öne geçirmeyi başardı.
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