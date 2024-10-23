Mauro Icardi Elfsborg'a Attığı Golle Galatasaray'da Tarihe Geçti!

Zaman zaman performansı ve özel hayatıyla eleştirilse de skora katkı sağlamayı ihmal etmeyen Mauro Icardi, Galatasaray'da tarihe geçti. Arjantinli, Elfsborg ağlarını havalandırarak kulüp tarihinin en çok gol atan ikinci yabancı oyuncusu oldu.