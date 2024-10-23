Taraftar Tepkili: Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun Stadyum Kapasitesini Karıştırması Gündem Oldu
Taraftar Tepkili: Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun Stadyum Kapasitesini Karıştırması Gündem Oldu
Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho'nun, Manchester United maçında seyirciden destek istediğini dile getirirken kullandığı ifadeler, sosyal medyada gündem oldu. Sar-lacivertli taraftarlar, Portekizli çalıştırıcının sözlerini sorguladı.
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Süper Lig'de son olarak Samsunspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmış, zirve yarışından uzaklaşmıştı.
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Puan kaybı sonrası gözler Avrupa Ligi'nde çevrilirken Teknik Direktör Mourinho'dan çok konuşulan bir açıklama geldi.
Portekizli çalıştırıcı, 24 Ekim Perşembe günü Kadıköy'de Manchester United ile karşılaşacakları mücadele için "11’e 11 kazanamayız yarın 35 bin kişinin arkamızda olmasına ihtiyacımız var.” dedi.
Mourinho'nun bu ifadesi, sosyal medyada birçok yorumu da beraberinde getirdi. 👇
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