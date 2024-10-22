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Dortmund'a Karşı 4 Dakika Oynattı: Arda Güler'e Futbolu Unutturan Ancelotti'ye Büyük Tepki Var

Dortmund'a Karşı 4 Dakika Oynattı: Arda Güler'e Futbolu Unutturan Ancelotti'ye Büyük Tepki Var

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
23.10.2024 - 00:52

Real Madrid'de Teknik Direktör Ancelotti'nin Arda Güler'e şans vermemesi Borussia Dortmund maçında da devam etti. Milli futbolcu, mücadelenin son dört dakikasında oyuna dahil oldu. İtalyan teknik adamın kararı, yine tepkilere neden oldu.

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Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Borussia Dortmund'u çalıştıran Nuri Şahin, Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid'e konuk oldu.

Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Borussia Dortmund'u çalıştıran Nuri Şahin, Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid'e konuk oldu.

Ev sahibi, ilk yarısını 2-0 geride noktaladığı karşılaşmadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Ev sahibi, ilk yarısını 2-0 geride noktaladığı karşılaşmadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Dortmund'un gollerini Donyell Malen ev Jamie Bynoe-Gittens kaydetti.

Dortmund'un gollerini Donyell Malen ev Jamie Bynoe-Gittens kaydetti.

İkinci yarıda beş gol bulan Madrid'de ise skoru değiştiren isimler, Rüdiger, Lucas Vazquez ve Vinicus Junior oldu. Vini, hat-trick yaptı.

İkinci yarıda beş gol bulan Madrid'de ise skoru değiştiren isimler, Rüdiger, Lucas Vazquez ve Vinicus Junior oldu. Vini, hat-trick yaptı.

Maça yedek başlayan Arda Güler, 90'da oyuna dahil oldu. 19 yaşındaki milli futbolcu, yalnızca 4 dakika sahada kalabildi.

Maça yedek başlayan Arda Güler, 90'da oyuna dahil oldu. 19 yaşındaki milli futbolcu, yalnızca 4 dakika sahada kalabildi.
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Karşılaşma sonunda ve mücadele devam ederken Ancelotti'ye tepki gösterildi. Bazı taraftarların yorumları şu şekilde:

Karşılaşma sonunda ve mücadele devam ederken Ancelotti'ye tepki gösterildi. Bazı taraftarların yorumları şu şekilde:
twitter.com
twitter.com

'Şu anda sadece Arda'nın Real Madrid'den ayrılmasını istiyorum, onu hak etmiyorlar.'

twitter.com
twitter.com

'Çözüm Bay Ancelotti'

twitter.com
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twitter.com

 'Ancelotti, Arda Güler sana ne yaptı?'

twitter.com
twitter.com

'Yani Güler bu maçta oynamayacak mı??? Rodrygo'yu çıkarın.'

twitter.com

'Ancelotti, Arda Güler'e yaptığı muamele nedeniyle kovulmayı hak ediyor Sahip olduğu yetenek kibirli bir adam tarafından heba ediliyor.'

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