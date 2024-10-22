Adının Bile Geçmemesini Sorguladı: Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe Yönetimine Sitem
Adının Bile Geçmemesini Sorguladı: Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe Yönetimine Sitem
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve teknik direktörü Aykut Kocaman, HT Spor'da Çerçeve Özel programına konuk oldu. Kocaman, sarı-lacivertli kulüpteki görevinden ayrıldığından bu yana hiçbir zaman gündeme gelmemesini 'beklentim yok' diyerek eleştirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
3 Haziran 2018'de göreve gelen ve o tarihten bu yana kulübün başında bulunan Başkan Ali Koç, seçimi kazandıktan sonra ilk olarak teknik direktör değişikliğine gitmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Koç, Aykut Kocaman ile yolları ayırmış, tecrübeli çalıştırıcının yerine Phillip Cocu'yu tercih etmişti.
20 Temmuz 2018'de takımın başına geçen Hollandalı teknik adam, 28 Ekim'de görevden alınmıştı.
Sorun Cocu'da mı yoksa düzende miydi tartışılırken her geçen gün ayrılıklara bir yeni isim daha eklendi.
Erwin Koeman, Ersun Yanal, Erol Bulut, Pereira, Emre Belözoğlu, İsmail Kartal, Jesus... Hiçbiri takımında başında iki seneyi tamamlayamadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bunca değişiklik yaşanırken gündeme gelmeyen tek isim Aykut Kocaman oldu.
Kocaman da yıllar sonra ilk kez bu duruma katıldığı televizyon programında değindi.
Beklentisi olmadığını vurgulayarak şunları söyledi: "Ben 6 sene ayrıydım Fenerbahçe'den. Ayrıldıktan sonra 6 sene içinde çok teknik direktör krizi oldu. Olmalıydım demiyorum. Dünyanın her tarafından teknik direktör arandı bir tek seçenek olarak benim ismim geçmedi."
Kocaman'ın açıklamasının tamamı 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın