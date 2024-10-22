Adının Bile Geçmemesini Sorguladı: Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe Yönetimine Sitem

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve teknik direktörü Aykut Kocaman, HT Spor'da Çerçeve Özel programına konuk oldu. Kocaman, sarı-lacivertli kulüpteki görevinden ayrıldığından bu yana hiçbir zaman gündeme gelmemesini 'beklentim yok' diyerek eleştirdi.