Volkan Demirel'in Havuz Başındaki İkonik Pozu Eşinin Telefonunda Duvar Kağıdıymış
Volkan Demirel'in Havuz Başındaki İkonik Pozu Eşinin Telefonunda Duvar Kağıdıymış
Volkan Demirel'in Fenerbahçe forması giydiği dönemdeki bir fotoğrafı, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada çokça konuşulmuştu. Eski futbolcu, konuk olduğu Asist Analiz'de fotoğraf hakkında açıklamalarda bulundu.
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Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğe soyunan Volkan Demirel, Karagümrük ve Hatayspor maceralarının ardından yeşil sahalardan bir süreliğine uzaklaşma kararı almıştı.
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Bugünlerde yorumculuk yaparak karşımıza çıkan Fenerbahçe'nin efsane kaptanı, bu kez yeşil sahalarla değil magazinsel bir konuyla gündeme geldi.
Asist Analiz'de Demirel'e gündem olan bu havuz başındaki fotoğrafının hikayesi soruldu.
Tarihi başarılara imza atan eski oyuncu, fotoğrafın eşinin telefonunda duvar kağıdı olduğunu ifade etti ve "Böyle bir poz vermişiz ama bunu çeken ve yayınlayana sormak lazım neyden etkilendi diye. Komik yani." dedi.
İşte o anlar 👇
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