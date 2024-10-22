Kamerayla Sahaya Çıkacak: Messi'nin Gözünden Maç İzlemek Mümkün Oluyor!
Kamerayla Sahaya Çıkacak: Messi'nin Gözünden Maç İzlemek Mümkün Oluyor!
Lionel Messi, futbolseverler için unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. 26 Ekim Cumartesi günü oynanacak maçta, taraftarlar Messi’nin gözünden maçı izleme fırsatına sahip olacak.
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MLS'te Inter Miami forması giyen Lionel Messi, futbol tarihine bir kez daha adını yazdırmaya hazırlanıyor.
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Amerika Birleşik Devletleri’nde oynanacak kupa maçında Arjantinli efsanenin üzerinde "Player Spotlight" adı verilen özel bir kamera sisteminin yer alacağı açıklandı.
Bu sayede, futbolseverler Messi'nin göğsüne bağlı bir kamerayla maçı, kulübün ve ligin TikTok hesabından canlı izleyebilecek.
Mücadele, 26 Ekim Cumartesi günü Türkiye saatiyle 03.30’da başlayacak.
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