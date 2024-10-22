Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Kamerayla Sahaya Çıkacak: Messi'nin Gözünden Maç İzlemek Mümkün Oluyor!

Kamerayla Sahaya Çıkacak: Messi'nin Gözünden Maç İzlemek Mümkün Oluyor!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
22.10.2024 - 19:57 Son Güncelleme: 22.10.2024 - 20:05

Lionel Messi, futbolseverler için unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. 26 Ekim Cumartesi günü oynanacak maçta, taraftarlar Messi’nin gözünden maçı izleme fırsatına sahip olacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

MLS'te Inter Miami forması giyen Lionel Messi, futbol tarihine bir kez daha adını yazdırmaya hazırlanıyor.

MLS'te Inter Miami forması giyen Lionel Messi, futbol tarihine bir kez daha adını yazdırmaya hazırlanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nde oynanacak kupa maçında Arjantinli efsanenin üzerinde "Player Spotlight" adı verilen özel bir kamera sisteminin yer alacağı açıklandı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde oynanacak kupa maçında Arjantinli efsanenin üzerinde "Player Spotlight" adı verilen özel bir kamera sisteminin yer alacağı açıklandı.

Bu sayede, futbolseverler Messi'nin göğsüne bağlı bir kamerayla maçı, kulübün ve ligin TikTok hesabından canlı izleyebilecek.

Bu sayede, futbolseverler Messi'nin göğsüne bağlı bir kamerayla maçı, kulübün ve ligin TikTok hesabından canlı izleyebilecek.

Mücadele, 26 Ekim Cumartesi günü Türkiye saatiyle 03.30’da başlayacak.

Mücadele, 26 Ekim Cumartesi günü Türkiye saatiyle 03.30’da başlayacak.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın