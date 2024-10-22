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Osimhen Antalyaspor Maçındaki Röveşata Golünden Sonra Neden Kaleci Günay Güvenç'e Koştu?

Osimhen Antalyaspor Maçındaki Röveşata Golünden Sonra Neden Kaleci Günay Güvenç'e Koştu?

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
22.10.2024 - 17:44

Galatasaray'ın file bekçisi Günay Güvenç, teknik direktörü Okan Buruk ile Avrupa Ligi'ndeki Elfsborg mücadelesinin maç önü basın toplantısına katıldı. 33 yaşındaki kaleci, Osimhen'in gol sevincini kendisiyle paylaşmasını anlattı.

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Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor'a konuk olmuş, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor'a konuk olmuş, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Karşılaşmanın son golü, Victor Osimhen'den gelmişti.

Karşılaşmanın son golü, Victor Osimhen'den gelmişti.

Nijeryalı yıldız, tarihe geçen anın ardından sevincini yedek kulübesindeki takım arkadaşı Günay Güvenç'le paylaşmıştı.

Nijeryalı yıldız, tarihe geçen anın ardından sevincini yedek kulübesindeki takım arkadaşı Günay Güvenç'le paylaşmıştı.

25 yaşındaki forvetin tercihi, mücadele sonunda çok konuşulmuştu.

25 yaşındaki forvetin tercihi, mücadele sonunda çok konuşulmuştu.

Güvenç, "Bize doğru koşarken hocaya sarılacak sandım." dedi. Okan Buruk da "Ben de öyle zannettim. Doğum günüm diye bana koşuyor sandım. 😅" açıklamasında bulundu. 👇

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