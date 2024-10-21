Görüş Bildir
Haberler
Spor
Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
21.10.2024 - 23:01

Bakalım geçtiğimiz hafta kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla spor gündemine renk katmış? 🙌🚀

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Böyle bir gerçek var evet...

1. Böyle bir gerçek var evet...
twitter.com

2. Mümkün Türkiye geçmişi var 🫢

2. Mümkün Türkiye geçmişi var 🫢
twitter.com

3. Adam basketbolcuydu zaten 😂

3. Adam basketbolcuydu zaten 😂
twitter.com

4. Sağ ol Klopp 🫡

4. Sağ ol Klopp 🫡
twitter.com

5. Tam da böyle ya 👌

5. Tam da böyle ya 👌
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Hangisine şaşırsak?

6. Hangisine şaşırsak?
twitter.com

7. Fenerbahçeliler için özlem zamanı...

7. Fenerbahçeliler için özlem zamanı...
twitter.com

8. Tecrübe 😄

8. Tecrübe 😄
twitter.com

9. Bu kadar mı benzer?

9. Bu kadar mı benzer?
twitter.com

10. Ne gündü ama 😁

10. Ne gündü ama 😁
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Talihsiz bir tweet 😐

11. Talihsiz bir tweet 😐
twitter.com

12. Ancelotti, futbol oynamayı unutturdu 👎

12. Ancelotti, futbol oynamayı unutturdu 👎
twitter.com

13. Nereden nereyeee 😯

13. Nereden nereyeee 😯
twitter.com

14. 😂😂

14. 😂😂
twitter.com

15. İnanılmaz birisi 😂

15. İnanılmaz birisi 😂
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

16. O günleri de unutmamak lazım tabii

16. O günleri de unutmamak lazım tabii
twitter.com

17. "Her iyi futbolcudan hoca olur mu?" tartışması geliyor.

17. "Her iyi futbolcudan hoca olur mu?" tartışması geliyor.
twitter.com

18. Çok değişik bir maç olacağı kesin, ikisinin de tercihlerine çok fazla tepki var 😂

18. Çok değişik bir maç olacağı kesin, ikisinin de tercihlerine çok fazla tepki var 😂
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın