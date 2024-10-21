Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Bakalım geçtiğimiz hafta kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla spor gündemine renk katmış? 🙌🚀
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1. Böyle bir gerçek var evet...
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2. Mümkün Türkiye geçmişi var 🫢
3. Adam basketbolcuydu zaten 😂
4. Sağ ol Klopp 🫡
5. Tam da böyle ya 👌
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6. Hangisine şaşırsak?
7. Fenerbahçeliler için özlem zamanı...
8. Tecrübe 😄
9. Bu kadar mı benzer?
10. Ne gündü ama 😁
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11. Talihsiz bir tweet 😐
12. Ancelotti, futbol oynamayı unutturdu 👎
13. Nereden nereyeee 😯
14. 😂😂
15. İnanılmaz birisi 😂
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16. O günleri de unutmamak lazım tabii
17. "Her iyi futbolcudan hoca olur mu?" tartışması geliyor.
18. Çok değişik bir maç olacağı kesin, ikisinin de tercihlerine çok fazla tepki var 😂
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