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Arda Güler Paylaşımı Yapılmıştı: Resmi Hesabı Hacklenen Juventus'tan Kenan Yıldız Çıkışı

Arda Güler Paylaşımı Yapılmıştı: Resmi Hesabı Hacklenen Juventus'tan Kenan Yıldız Çıkışı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
22.10.2024 - 18:44

İtalya Seri A ekibi Juventus'un X'teki İngilizce hesabı, siber saldırıya uğramış, hesaptan Arda Güler'in transfer edildiğine dair sahte bir duyuru yapılmıştı. Siyah-beyazlı kulüpten Kenan Yıldız paylaşımı geldi.

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Real Madrid'de forma şansı bulamayan Arda Güler, 21 Ekim'de spor dünyasının gündemine oturmuştu.

Real Madrid'de forma şansı bulamayan Arda Güler, 21 Ekim'de spor dünyasının gündemine oturmuştu.

İtalya devi Juventus, X hesabından milli futbolcuya "Hoş geldin" demişti.

İtalya devi Juventus, X hesabından milli futbolcuya "Hoş geldin" demişti.

Daha sonra paylaşımın gerçek dışı, "şaka" olduğu ortaya çıkmıştı.

Daha sonra paylaşımın gerçek dışı, "şaka" olduğu ortaya çıkmıştı.

Hesabı geri alan siyah-beyazlılar, sahte Arda haberi üzerine bugün "Türk yıldızımız" diyerek Kenan Yıldız'ı paylaştı.

Hesabı geri alan siyah-beyazlılar, sahte Arda haberi üzerine bugün "Türk yıldızımız" diyerek Kenan Yıldız'ı paylaştı.
twitter.com
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