Arda Güler Paylaşımı Yapılmıştı: Resmi Hesabı Hacklenen Juventus'tan Kenan Yıldız Çıkışı
Arda Güler Paylaşımı Yapılmıştı: Resmi Hesabı Hacklenen Juventus'tan Kenan Yıldız Çıkışı
İtalya Seri A ekibi Juventus'un X'teki İngilizce hesabı, siber saldırıya uğramış, hesaptan Arda Güler'in transfer edildiğine dair sahte bir duyuru yapılmıştı. Siyah-beyazlı kulüpten Kenan Yıldız paylaşımı geldi.
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Real Madrid'de forma şansı bulamayan Arda Güler, 21 Ekim'de spor dünyasının gündemine oturmuştu.
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İtalya devi Juventus, X hesabından milli futbolcuya "Hoş geldin" demişti.
Daha sonra paylaşımın gerçek dışı, "şaka" olduğu ortaya çıkmıştı.
Hesabı geri alan siyah-beyazlılar, sahte Arda haberi üzerine bugün "Türk yıldızımız" diyerek Kenan Yıldız'ı paylaştı.
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