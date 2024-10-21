Juventus , Arda Güler'e "Hoş Geldin" Diyerek Büyük Heyecan Yarattı
Juventus , Arda Güler'e "Hoş Geldin" Diyerek Büyük Heyecan Yarattı
Juventus'un İngilizce hesabından atılan 'Hogeldin Arda' tweeti heyecana neden oldu. Real Madrid'de mutsuz olan Arda'nın Juve'ye transfer ihtimali konuşulurken gerçek kısa sürede anlaşıldı.
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Juve'nin İngilizce hesabından "Juventus'a hoşgeldin Arda! Futbolun yükselen yıldızı artık Juventus ailesinin bir parçası! Bu yeni yolculukta tarih yazmaya hazır mısın?" yazıldı.
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Real Madridli yıldızın mutsuz olduğu için Real Madrid'den ayrılmış olabileceği konuşulurken Juventus'tan bir açıklama daha geldi.
Juventus, resmi hesabından İtalyanca olarak bu mesaj paylaşıldı:
Hackleyen kişiler daha sonra "olm sakaydi lan" diyerek tüm süreci noktaladılar:
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