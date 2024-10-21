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Juventus , Arda Güler'e "Hoş Geldin" Diyerek Büyük Heyecan Yarattı

Juventus , Arda Güler'e "Hoş Geldin" Diyerek Büyük Heyecan Yarattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
21.10.2024 - 16:10

Juventus'un İngilizce hesabından atılan 'Hogeldin Arda' tweeti heyecana neden oldu. Real Madrid'de mutsuz olan Arda'nın Juve'ye transfer ihtimali konuşulurken gerçek kısa sürede anlaşıldı.

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Juve'nin İngilizce hesabından "Juventus'a hoşgeldin Arda! Futbolun yükselen yıldızı artık Juventus ailesinin bir parçası! Bu yeni yolculukta tarih yazmaya hazır mısın?" yazıldı.

Juve'nin İngilizce hesabından "Juventus'a hoşgeldin Arda! Futbolun yükselen yıldızı artık Juventus ailesinin bir parçası! Bu yeni yolculukta tarih yazmaya hazır mısın?" yazıldı.

Real Madridli yıldızın mutsuz olduğu için Real Madrid'den ayrılmış olabileceği konuşulurken Juventus'tan bir açıklama daha geldi.

Real Madridli yıldızın mutsuz olduğu için Real Madrid'den ayrılmış olabileceği konuşulurken Juventus'tan bir açıklama daha geldi.

Juventus, resmi hesabından İtalyanca olarak bu mesaj paylaşıldı:

Juventus, resmi hesabından İtalyanca olarak bu mesaj paylaşıldı:
twitter.com

İngilizce hesabımız bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildi.

Sorunu çözmek için çalışıyoruz.

Juventus İngilizce hesabımız ele geçirildi. Lütfen bu hesapta yayınlanan yanlış bilgileri dikkate almayın. Sorun üzerinde çalışıyoruz.

Hackleyen kişiler daha sonra "olm sakaydi lan" diyerek tüm süreci noktaladılar:

Hackleyen kişiler daha sonra "olm sakaydi lan" diyerek tüm süreci noktaladılar:

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