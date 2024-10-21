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FETÖ'nün Futbol İçindeki Önemli Unsurlarından Hakan Şükür'den Fethullah Gülen'e Veda

FETÖ'nün Futbol İçindeki Önemli Unsurlarından Hakan Şükür'den Fethullah Gülen'e Veda

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
21.10.2024 - 11:13

Futbolculuk kariyeri, sonrasındaki vekillik, yorumculuk ve şu anki hayatında Fethullah Gülen'e olan sevgisini hiç gizlemeyen Hakan Şükür, bugün Fethullah Gülen'in ölümünün ardından 'hocasına' veda etti.

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Hakan Şükür'ün futbol kariyeri ve yaşamı her zaman Fethullah Gülen'in örgütüne yakınlığının gölgesiyle geçti.

Hakan Şükür'ün futbol kariyeri ve yaşamı her zaman Fethullah Gülen'in örgütüne yakınlığının gölgesiyle geçti.

Sadece kendisi değil kulüp ve milli takımlardan arkadaşlarını da Fethullah Gülen sohbetlerine taşıyan, kimilerini örgüte kazandıran Hakan Şükür bugünkü ölümün ardından çok da renk vermeye çalışmadan bir taziye yayınladı.

Sadece kendisi değil kulüp ve milli takımlardan arkadaşlarını da Fethullah Gülen sohbetlerine taşıyan, kimilerini örgüte kazandıran Hakan Şükür bugünkü ölümün ardından çok da renk vermeye çalışmadan bir taziye yayınladı.

Fethullah Gülen sevgisini ve yakınlığını gizlemeyen eski futbolcu bugün sosyal medya hesabından "rahmet" diledi.

Fethullah Gülen sevgisini ve yakınlığını gizlemeyen eski futbolcu bugün sosyal medya hesabından "rahmet" diledi.

Hakan Şükür'ün paylaşımı

Hakan Şükür'ün paylaşımı
twitter.com

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