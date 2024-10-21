Fenerbahçe'nin 8 Milyon Euro'su Kulübede Süre Bekliyor
Fenerbahçe'nin 8 Milyon Euro'su Kulübede Süre Bekliyor
Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor'la 2-2 berabere kaldı ve Mourinho'nun tercihleri sorgulanmaya başladı. Özellikle süre bulamayan isimler üzerinden gelen sorular zaman zaman Mourinho'yu da sinirlendirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor'a takılarak şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. Mourinho eleştirilerin merkezinde yer alırken tercihleri de sorgulanmaya başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özellikle bonservis bedeli ödenerek alınan Levent Mercan ve Oğuz Aydın'ın süre bulamaması basın toplantısında da gündeme getirilen konulardan oldu.
Levent Mercan ve Oğuz Aydın bu sezon Portekizli teknik adamın gözüne bir türlü giremedi. İki oyuncu da alternatif olmakta dahi zorluk çekiyor.
Levent Mercan ve Oğuz Aydın'a toplamda Fenerbahçe'nin ödediği bonservis bedeli 8 Milyon Euro oldu.
8 milyon euro ödenen iki oyuncunun Fenerbahçe formasıyla aldığı toplam süre ise sadece 31 dakika oldu. Oğuz, 3 maçta 22 dakika Levent sadece Rizespor karşısında 9 dakika forma giydi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın