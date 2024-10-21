Fenerbahçe'nin Kaybettiği Puanın Ardından Jose Mourinho'ya Eleştiri, İsmail Kartal'a Özlem Var
Fenerbahçe'nin Kaybettiği Puanın Ardından Jose Mourinho'ya Eleştiri, İsmail Kartal'a Özlem Var
Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı. Jose Mourinho'ya sert eleştiriler gelirken İsmail Kartal'ın da adı sık sık anılmaya başlandı.
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Fenerbahçe ligde kan kaybetmeye devam ediyor. Oynanan futbolun yanında Jose Mourinho'nun açıklamaları da taraftarı sinirlendirmeyi sürdürüyor.
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Yedikleri ikinci golü "başka takım olsa faul verilirdi" diyerek açıklayan Mourinho, sezon sonu için de net konuşmaktan. geri durdu.
Geçtiğimiz sezonu 99 puanla ikinci sırada tamamlayan İsmail Kartal'ın sık sık hatırlandığı gece de basın mensupları da tecrübeli hocanın hakkını vermeye başladı.
Gazeteci Tayfun Bayındır, "Mourinho eski Mourinho değil. Birileri hiç vakit kaybetmeden bir zamanlar iyi bir teknik direktör olduğunu ona hatırlatmalı" diyerek İsmail Kartal hatırlatması yaptı.
Bayındır, "Görünen o ki birkaç hafta sonra ben de dahil birçok yorumcu İsmail Kartal’dan özür dilemek için kuyruğa gireceğiz" dedi.
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İsmail Kartal'ı basının daha kolay eleştirdiğini söyleyen Bayındır, "Gerçekçi konuşalım ve elbette hakkını teslim edelim İsmail Kartal olsa bu takım en azından bir tık hatta iki tık yüksek tempoda oynardı" dedi.
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