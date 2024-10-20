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Jose Mourinho'dan Fenerbahçe'nin Yediği İkinci Gol İçin Rakiplere İmalı Gönderme

Jose Mourinho'dan Fenerbahçe'nin Yediği İkinci Gol İçin Rakiplere İmalı Gönderme

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
20.10.2024 - 22:29

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Samsunspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de, teknik direktör Jose Mourinho maç sonu değerlendirmelerde bulundu.

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Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanında takılırken maç sonunda Mourinho'nun açıklamaları yine gündem oldu.

Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanında takılırken maç sonunda Mourinho'nun açıklamaları yine gündem oldu.

Jose Mourinho yedikleri ikinci gol için faul iması yaparken rakiplerine de göndermelerde bulundu.

Jose Mourinho yedikleri ikinci gol için faul iması yaparken rakiplerine de göndermelerde bulundu.

Jose Mourinho, "İkinci golde bazı takımlar için basit, bazıları için faul denilebilir. Arkadan itme var ama bazı takımlar için faul oluyor bizde olmadı." dedi.

Jose Mourinho, "İkinci golde bazı takımlar için basit, bazıları için faul denilebilir. Arkadan itme var ama bazı takımlar için faul oluyor bizde olmadı." dedi.

Muhabirin sorduğu bir soru üzerine de eleştirilerini sürdüren Mourinho, "Türkiye'de abartamaya alışıksınız" dedi:

Muhabirin sorduğu bir soru üzerine de eleştirilerini sürdüren Mourinho, "Türkiye'de abartamaya alışıksınız" dedi:

'Şimdiden 7 puan kaybettik. Nasıl ve hangi şartlardan kaybetiğimizin önemi yok. Siz Türkiye’de abartmaya alışıksınız, ligin statüsünden memnunsunuz herhalde. Kendimize odaklanmanız lazım.'

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yoruma gelen

Hemen fenerbahceli olmayı nasıl da benimsedi, bir kere de ağlamayın be 😅

zgr.chld

Sen basın toplantısına mı çıktın hayırdır inşallah

Captain Joe

Futboluyla konusamayan herkesin ilk yaptigi is hakeme saldirmaktir!