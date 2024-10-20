Jose Mourinho'dan Fenerbahçe'nin Yediği İkinci Gol İçin Rakiplere İmalı Gönderme
Jose Mourinho'dan Fenerbahçe'nin Yediği İkinci Gol İçin Rakiplere İmalı Gönderme
Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Samsunspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de, teknik direktör Jose Mourinho maç sonu değerlendirmelerde bulundu.
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Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanında takılırken maç sonunda Mourinho'nun açıklamaları yine gündem oldu.
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Jose Mourinho yedikleri ikinci gol için faul iması yaparken rakiplerine de göndermelerde bulundu.
Jose Mourinho, "İkinci golde bazı takımlar için basit, bazıları için faul denilebilir. Arkadan itme var ama bazı takımlar için faul oluyor bizde olmadı." dedi.
Muhabirin sorduğu bir soru üzerine de eleştirilerini sürdüren Mourinho, "Türkiye'de abartamaya alışıksınız" dedi:
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Hemen fenerbahceli olmayı nasıl da benimsedi, bir kere de ağlamayın be 😅
Sen basın toplantısına mı çıktın hayırdır inşallah
Futboluyla konusamayan herkesin ilk yaptigi is hakeme saldirmaktir!