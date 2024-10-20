Yenidoğan Çetesi Soruşturması Futbol Dünyasına Sıçradı: Galatasaraylı Yöneticinin Hastanesi de Listede

Gerçek Gündem'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, Nihat Kırmızı hastanenin yönetim kurulu üyesi olduğunu vurgulayarak, “Hastanemiz aile hastanesi. Yeğenim başında. Ben son 3 yıldır hastaneye bile gitmedim. Hastaneler dün mühürlendi. Ancak bizim hastanemizle ilgili elle tutulur bir delil olmadığı için mühürlenmedi bile” açıklamasında bulundu.