Yenidoğan Çetesi Soruşturması Futbol Dünyasına Sıçradı: Galatasaraylı Yöneticinin Hastanesi de Listede
Yenidoğan Çetesi Soruşturması Futbol Dünyasına Sıçradı: Galatasaraylı Yöneticinin Hastanesi de Listede
Türkiye'yi derinden sarsan 'yenidoğan çetesi' skandalı giderek büyüyor. Siyaset dünyasından bazı isimlerin karıştığı bu skandal, şimdi de spor camiasına sıçradı. Galatasaraylı bir yöneticinin hastanesi de listede yer alıyor.
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Hazırlanan iddianameye göre, çete üyeleri yenidoğan bebekleri işbirliği yaptıkları özel hastanelere sevk ediyor, sebepsiz yere yoğun bakımda tutuyor ve hatta bazı durumlarda ölümlerine neden oluyordu.
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Tüm Türkiye, yenidoğan çetesinin işbirliği yaptığı hastanelerin hangileri olduğunu öğrenmeye çalışırken, skandal giderek boyut değiştirmeye başladı. Olay, sadece sağlık sektörünü değil, diğer alanları da etkileyen bir kriz haline dönüşüyor.
İddianameye giren hastaneler arasında yer alan Doğa Hospital'ın sahibi gündeme oturdu. Hastanenin sahibinin Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı olduğu ortaya çıktı.
2023 yılında Doğamed Sağlık Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmış olan Kırmızı, aynı zamanda Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı olarak da görev yapıyor.
Doğa Sigorta ismiyle daha önce Galatasaray'a çeşitli spnsorluk desteğinde de bulunan Nihat Kırmızı ise iddiaları reddetti:
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ülkeyi klorak ile yıkasak yina arınmayacak ne çok pislik birikmiş son 22 yılda ne çok göz yumuşmuş