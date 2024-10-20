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Yenidoğan Çetesi Soruşturması Futbol Dünyasına Sıçradı: Galatasaraylı Yöneticinin Hastanesi de Listede

Yenidoğan Çetesi Soruşturması Futbol Dünyasına Sıçradı: Galatasaraylı Yöneticinin Hastanesi de Listede

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
20.10.2024 - 20:37

Türkiye'yi derinden sarsan 'yenidoğan çetesi' skandalı giderek büyüyor. Siyaset dünyasından bazı isimlerin karıştığı bu skandal, şimdi de spor camiasına sıçradı. Galatasaraylı bir yöneticinin hastanesi de listede yer alıyor.

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Hazırlanan iddianameye göre, çete üyeleri yenidoğan bebekleri işbirliği yaptıkları özel hastanelere sevk ediyor, sebepsiz yere yoğun bakımda tutuyor ve hatta bazı durumlarda ölümlerine neden oluyordu.

Hazırlanan iddianameye göre, çete üyeleri yenidoğan bebekleri işbirliği yaptıkları özel hastanelere sevk ediyor, sebepsiz yere yoğun bakımda tutuyor ve hatta bazı durumlarda ölümlerine neden oluyordu.

Tüm Türkiye, yenidoğan çetesinin işbirliği yaptığı hastanelerin hangileri olduğunu öğrenmeye çalışırken, skandal giderek boyut değiştirmeye başladı. Olay, sadece sağlık sektörünü değil, diğer alanları da etkileyen bir kriz haline dönüşüyor.

Tüm Türkiye, yenidoğan çetesinin işbirliği yaptığı hastanelerin hangileri olduğunu öğrenmeye çalışırken, skandal giderek boyut değiştirmeye başladı. Olay, sadece sağlık sektörünü değil, diğer alanları da etkileyen bir kriz haline dönüşüyor.

İddianameye giren hastaneler arasında yer alan Doğa Hospital'ın sahibi gündeme oturdu. Hastanenin sahibinin Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı olduğu ortaya çıktı.

İddianameye giren hastaneler arasında yer alan Doğa Hospital'ın sahibi gündeme oturdu. Hastanenin sahibinin Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı olduğu ortaya çıktı.

2023 yılında Doğamed Sağlık Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmış olan Kırmızı, aynı zamanda Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı olarak da görev yapıyor.

2023 yılında Doğamed Sağlık Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmış olan Kırmızı, aynı zamanda Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı olarak da görev yapıyor.

Doğa Sigorta ismiyle daha önce Galatasaray'a çeşitli spnsorluk desteğinde de bulunan Nihat Kırmızı ise iddiaları reddetti:

Doğa Sigorta ismiyle daha önce Galatasaray'a çeşitli spnsorluk desteğinde de bulunan Nihat Kırmızı ise iddiaları reddetti:

Gerçek Gündem'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, Nihat Kırmızı hastanenin yönetim kurulu üyesi olduğunu vurgulayarak, “Hastanemiz aile hastanesi. Yeğenim başında. Ben son 3 yıldır hastaneye bile gitmedim. Hastaneler dün mühürlendi. Ancak bizim hastanemizle ilgili elle tutulur bir delil olmadığı için mühürlenmedi bile” açıklamasında bulundu.

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usta1313

ülkeyi klorak ile yıkasak yina arınmayacak ne çok pislik birikmiş son 22 yılda ne çok göz yumuşmuş