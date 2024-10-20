Arda Güler'in Süre Alamadığı Maçın Ardından Ancelotti'nin Yeni Bahanesi Güldürdü
Arda Güler'in Süre Alamadığı Maçın Ardından Ancelotti'nin Yeni Bahanesi Güldürdü
Arda Güler bu sezon üçüncü kez tek bir dakika süre almadan maçı tamamladı. Arda'nın süre alamaması tepkilere neden olurken Ancelotti, Arda ile özel görüşmede ilginç bir bahane sundu.
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Real Madrid'in Celta Vigo maçında yine forma giyemeyen Arda Güler, bu sezon üçüncü kez bir maçta forma giyememiş oldu.
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İspanya ve Türkiye'de tepkilere neden olan bu kararın ardından Ancelotti genç oyuncu ile konuştu ve oynatmama bahanesini iletti.
İddiaya göre Arda Güler'le görüşen Ancelotti, oynatmama gerekçesi olarak "Milli takımınla çok oynayarak geldin, bugün Ceballos'u oynatmayı tercih ettim” dedi.
Bu açıklama ve haber de İspanya'da tepkilere neden olurken bu bahanenin "gülünç" olduğu yorumları yapıldı.
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