Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Ancelotti Bildiğimiz Gibi: İtalyan Teknik Direktörün Arda Güler'i Oyuna Almama İnadı Devam Ediyor

Ancelotti Bildiğimiz Gibi: İtalyan Teknik Direktörün Arda Güler'i Oyuna Almama İnadı Devam Ediyor

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
20.10.2024 - 09:52

Real Madrid'de Teknik Direktör Carlo Ancelotti ile arasının iyi olmadığı iddia edilen Arda Güler, ligde oynanan Celta Vigo maçında da oyuna giremedi. 19 yaşındaki genç yetenek, Milli Takım'ın Karadağ ve İzlanda maçlarında iyi bir performans ortaya koymuştu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Arda Güler'i oynatmaması sebebiyle son günlerde Real Madrid taraftarlarının eleştirisini alan Teknik Direktör Ancelotti, yine flaş bir karar imza attı.

Arda Güler'i oynatmaması sebebiyle son günlerde Real Madrid taraftarlarının eleştirisini alan Teknik Direktör Ancelotti, yine flaş bir karar imza attı.

İtalyan çalıştırıcı, 2-1'lik galibiyetle dönülen Celta Vigo deplasmanında milli futbolcuyu oyuna almadı.

İtalyan çalıştırıcı, 2-1'lik galibiyetle dönülen Celta Vigo deplasmanında milli futbolcuyu oyuna almadı.

Böylelikle Ancelotti, bu sezon üçüncü kez Arda'ya hiç şans vermedi.

Böylelikle Ancelotti, bu sezon üçüncü kez Arda'ya hiç şans vermedi.

Mill futbolcunun, son 7 maçta aldığı süreler 👇

Mill futbolcunun, son 7 maçta aldığı süreler 👇

  • Stuttgart: 15 dakika

  • Espanyol: 55 dakika

  • Alaves: 10 dakika

  • Atletico Madrid: 0 dakika

  • Lille: 23 dakika

  • Villarreal: 11 dakika

  • Celta Vigo: 0 Dakika

Ancelotti'ye gelen tepkiler 👇

Ancelotti'ye gelen tepkiler 👇
twitter.com

'Arda Güler'in bir dakika bile oynamaması FUTBOLA SALDIRIDIR.

VE BUNUN TARTIŞMASI YOKTUR.'

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com

'Eğer Carlo Barca'nın koçu olsaydı, Yamal'a Arda Güler'e verdiği kadar dakika verirdi. Gençleri oyuna almaktan korkmama erdemine ya sahipsinizdir ya da değilsinizdir. Carlo'da bu yok ve olmayacak da. Madrid'deki tüm genç yetenekler büyük tehlike altında.'

twitter.com

'Ancelotti'nin bugün Arda GÜLER'i neden oynatmadığını anlayan var mı?

Gerçekten anlamıyorum.'

twitter.com

'Ancelotti'nin inadı yüzünden onu kaybedeceğiz... En kötüsü de sonunda o da ayrılacak ve sadece takım için önemli vaatleri bozmuş olacak.'

twitter.com
twitter.com

'Arda lütfen kışta (ara transfer döneminde) git. Bunu hak etmiyorsun.'

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com

'Yaşlı korkak, bu çocuk yedek kulübesinde çürüyecek.'

twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın