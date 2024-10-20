Ancelotti Bildiğimiz Gibi: İtalyan Teknik Direktörün Arda Güler'i Oyuna Almama İnadı Devam Ediyor
Ancelotti Bildiğimiz Gibi: İtalyan Teknik Direktörün Arda Güler'i Oyuna Almama İnadı Devam Ediyor
Real Madrid'de Teknik Direktör Carlo Ancelotti ile arasının iyi olmadığı iddia edilen Arda Güler, ligde oynanan Celta Vigo maçında da oyuna giremedi. 19 yaşındaki genç yetenek, Milli Takım'ın Karadağ ve İzlanda maçlarında iyi bir performans ortaya koymuştu.
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Arda Güler'i oynatmaması sebebiyle son günlerde Real Madrid taraftarlarının eleştirisini alan Teknik Direktör Ancelotti, yine flaş bir karar imza attı.
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İtalyan çalıştırıcı, 2-1'lik galibiyetle dönülen Celta Vigo deplasmanında milli futbolcuyu oyuna almadı.
Böylelikle Ancelotti, bu sezon üçüncü kez Arda'ya hiç şans vermedi.
Mill futbolcunun, son 7 maçta aldığı süreler 👇
Ancelotti'ye gelen tepkiler 👇
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