Ancelotti Bildiğimiz Gibi: İtalyan Teknik Direktörün Arda Güler'i Oyuna Almama İnadı Devam Ediyor

'Eğer Carlo Barca'nın koçu olsaydı, Yamal'a Arda Güler'e verdiği kadar dakika verirdi. Gençleri oyuna almaktan korkmama erdemine ya sahipsinizdir ya da değilsinizdir. Carlo'da bu yok ve olmayacak da. Madrid'deki tüm genç yetenekler büyük tehlike altında.'