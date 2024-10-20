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Osimhen'nin Röveşatası Kaç Metre? Galatasaray'ın Yıldız Golcüsünün Antalyaspor'a Attığı Gol Gündemde

Osimhen'nin Röveşatası Kaç Metre? Galatasaray'ın Yıldız Golcüsünün Antalyaspor'a Attığı Gol Gündemde

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
20.10.2024 - 08:53

Galatasaray'ın İtalya Seri A ekibi Napoli'den kiralık kadrosuna kattığı Nijeryalı golcü Victor Osimhen, Süper Lig'de oynanan Antalyaspor maçında inanılmaz bir öveşata golüne imza attı. 25 yaşındaki oyuncunun harika vuruşta kaç metre yüksekliğe ulaştığı da ortaya çıktı.

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Süper Lig'de lider konumunda bulunan Galatasaray, 9. haftada Antalyaspor'a konuk oldu.

Süper Lig'de lider konumunda bulunan Galatasaray, 9. haftada Antalyaspor'a konuk oldu.

Sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 3-0'lık skorla ayrıldı ve puanını 25'e yükseltti.

Sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 3-0'lık skorla ayrıldı ve puanını 25'e yükseltti.

Galibiyeti getiren golleri, Mauro Icardi (2) ve Victor Osimhen kaydetti.

Galibiyeti getiren golleri, Mauro Icardi (2) ve Victor Osimhen kaydetti.

Osimhen'in röveşata golünde ulaştığı yüksekliğin 2.32 metre olduğu açıklandı.

Osimhen'in röveşata golünde ulaştığı yüksekliğin 2.32 metre olduğu açıklandı.

Golün tribün çekimi 👇🏻

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2018 yılında Real Madrid forması giyen Ronaldo'nun Juventus'a attığı, tarihe geçen röveşatada yükseklik, 2.38 olarak ifade edilmişti.

2018 yılında Real Madrid forması giyen Ronaldo'nun Juventus'a attığı, tarihe geçen röveşatada yükseklik, 2.38 olarak ifade edilmişti.
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