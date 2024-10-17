Tüm Ülkeyi Etkiledi: Kerem Aktürkoğlu'nun İsrail'e Tepkisi Portekiz'de Gündem Oldu
Tüm Ülkeyi Etkiledi: Kerem Aktürkoğlu'nun İsrail'e Tepkisi Portekiz'de Gündem Oldu
Portekiz'in Benfica takımında forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun, sosyal medya paylaşımı, ülkede en konuşulan konulardan biri oldu. Gazeteler, Kerem'in ifadelerini manşetlerine taşıdı. 25 yaşındaki başarılı oyuncu, paylaşımında İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına dikkat çekmişti.
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Record: Aktürkoğlu, Filistin'deki 'katliama' son verilmesi çağrısında bulundu
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A Bola: Aktürkoğlu, İsrail-Filistin çatışmasını anlattı: "Sessiz kalamam"
O Jogo: Aktürkoğlu Filistin hakkında konuştu: "Bir milletin yok edilmesi, katliam son bulmalı"
Mais Futebol: Aktürkoğlu'ndan Filistin'deki "çocuk ve sivil katliamına" yönelik çağrı
Kerem, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:
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