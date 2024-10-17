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Tüm Ülkeyi Etkiledi: Kerem Aktürkoğlu'nun İsrail'e Tepkisi Portekiz'de Gündem Oldu

Tüm Ülkeyi Etkiledi: Kerem Aktürkoğlu'nun İsrail'e Tepkisi Portekiz'de Gündem Oldu

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
17.10.2024 - 15:21

Portekiz'in Benfica takımında forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun, sosyal medya paylaşımı, ülkede en konuşulan konulardan biri oldu. Gazeteler, Kerem'in ifadelerini manşetlerine taşıdı. 25 yaşındaki başarılı oyuncu, paylaşımında İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına dikkat çekmişti.

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Record: Aktürkoğlu, Filistin'deki 'katliama' son verilmesi çağrısında bulundu

Record: Aktürkoğlu, Filistin'deki 'katliama' son verilmesi çağrısında bulundu

'Kerem Aktürkoğlu, Filistin'i sarsan savaştan hâlâ kaygılı ve mutsuz. Benficalı oyuncu, sosyal medyadaki mesajlarıyla şunu soruyor: 'Her şey yolundaymış gibi yaşamaya devam etmek nasıl mümkün olabilir?'

A Bola: Aktürkoğlu, İsrail-Filistin çatışmasını anlattı: "Sessiz kalamam"

A Bola: Aktürkoğlu, İsrail-Filistin çatışmasını anlattı: "Sessiz kalamam"

'Benfica oyuncusu Gazze'deki savaşa değinerek 'katliam sona ermeli' dedi.'

O Jogo: Aktürkoğlu Filistin hakkında konuştu: "Bir milletin yok edilmesi, katliam son bulmalı"

O Jogo: Aktürkoğlu Filistin hakkında konuştu: "Bir milletin yok edilmesi, katliam son bulmalı"

'Benfica ve Türk milli takımının forveti Kerem Aktürkoğlu, Filistin'de yaşananların ciddiyetini anlatan bir mesaj yazarak İsrail ile çatışmaya son verilmesi çağrısında bulundu.'

Mais Futebol: Aktürkoğlu'ndan Filistin'deki "çocuk ve sivil katliamına" yönelik çağrı

Mais Futebol: Aktürkoğlu'ndan Filistin'deki "çocuk ve sivil katliamına" yönelik çağrı

'Kerem Aktürkoğlu, Filistin'de ve özellikle Gazze Şeridi'nde yıkıcı etkileri olan İsrail ile Hamas arasındaki çatışmanın sona ermesi için sosyal medyadan bir çağrı yazdı. Benficalı kanat oyuncusu, 'çocukların ve sivillerin maruz kaldığı bir katliam' ve 'yok edilmek üzere olan bir ulus' olduğu konusunda uyarıyor.'

Kerem, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

Kerem, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

'Herkesin temkinli yaklaşılması gerektiğini söylediği bir konu olduğunun farkındayım, duyuyorum. Ama duyduklarım sadece onlar değil... Bir halkın çaresiz çığlığı; ölen çocukların, sivillerin maruz kaldığı katliam. Bazen evlerinde, bazen ibadet alanlarında, bazen de yardım bekledikleri hastanelerde... İsrail ile Filistin arasında tarih boyunca birçok şey yaşanmış olabilir ancak şu an gördüğüm, bir milletin yok edilmek üzere olması. Bunu biliyorum ve buna sessiz kalamıyorum. Yukarıda saydıklarımı kınamayacak kimse var mı? Böyle bir dehşet karşısında her şey yolundaymışçasına hayatımıza devam etmek ne kadar mümkün? Bu katliam durmalı, çocuklar yaşamalı, aileler mutlu olmalı... Artık yeter!'

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