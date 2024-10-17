3 Yıl Men Edilebilir: Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün Kulübü Benfica Büyük Tehlikede
3 Yıl Men Edilebilir: Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün Kulübü Benfica Büyük Tehlikede
Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Portekiz'in köklü futbol takımı Benfica, yolsuzluk sebebiyle men cezasına çarptırılabilir.
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Portekiz Kamu Bakanlığı ile savcılık, harekete geçti.
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Men cezası gündemde.
Satışlarıyla rekor kırmıştı.
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