3 Yıl Men Edilebilir: Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün Kulübü Benfica Büyük Tehlikede

Ülkenin önemli gazetelerinden A Bola'nın haberine göre kulüp, şu sıralar yolsuzluk ve vergi kaçakçılığı suçlamalarıyla açılan bir davanın gölgesinde. Söz konusu haber için 'Benfica tarihinin en ciddi spor suçlaması.' başlığı atıldı.