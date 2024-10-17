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3 Yıl Men Edilebilir: Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün Kulübü Benfica Büyük Tehlikede

3 Yıl Men Edilebilir: Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün Kulübü Benfica Büyük Tehlikede

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
17.10.2024 - 12:55

Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Portekiz'in köklü futbol takımı Benfica, yolsuzluk sebebiyle men cezasına çarptırılabilir.

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Portekiz Kamu Bakanlığı ile savcılık, harekete geçti.

Portekiz Kamu Bakanlığı ile savcılık, harekete geçti.

Ülkenin önemli gazetelerinden A Bola'nın haberine göre kulüp, şu sıralar yolsuzluk ve vergi kaçakçılığı suçlamalarıyla açılan bir davanın gölgesinde. Söz konusu haber için 'Benfica tarihinin en ciddi spor suçlaması.' başlığı atıldı.

Men cezası gündemde.

Men cezası gündemde.

İlgili kurumlar, Benfica kulüp yönetiminin yargılama sonucunda suçlu bulunması halinde, takımın altı aydan üç yıla kadar futbol müsabakalarından men edilmesini istiyor. Kulüp yöneticilerine yönelik iddialar, rüşvet, şike ve adaleti etkileme çabaları gibi ciddi suçlamaları içeriyor.

Satışlarıyla rekor kırmıştı.

Satışlarıyla rekor kırmıştı.

Kırmızı-beyazlı kulüp, son yıllarda Joao Felix, Renato Sanches, Jan Oblak, Victor Lindelof, Nunez, Ederson, gibi futbolcuları Avrupa'nın devlerine satmış ve bu transferlerle birlikte toplamda 840 milyon euroyu geçen bir gelir elde etmişti.

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