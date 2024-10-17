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Beşiktaş'ın Eski Futbolcusu Umut Meraş EA FC Kartının Reytinglerine Şaştı Kaldı

Beşiktaş'ın Eski Futbolcusu Umut Meraş EA FC Kartının Reytinglerine Şaştı Kaldı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
17.10.2024 - 08:47

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta oynayan, şu anda ise kariyerini Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor'da sürdüren Umut Meraş, Play Spor'a konuştu. 31 yaşındaki futbolcu, EA FC kartının düşük olmasına isyan etti.

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Beşiktaş, sözleşmesini uzatmamıştı.

Beşiktaş, sözleşmesini uzatmamıştı.

Siyah-beyazlıların, 2021-2022 sezonunda 1.5 milyon euroluk bonservis bedeliyle Fransız ekibi Le Havre'den kadrosuna kattığı Meraş, beklenilen performansı gösteremeyince geçtiğimiz yaz transfer döneminde yollar ayrılmıştı.

Eyüpspor'a imza atmıştı.

Eyüpspor'a imza atmıştı.

Bir dönem Milli Takım'da da yer alan defans oyuncusu, Arda Turan'ın başında olduğu Eyüpspor'la anlaşmıştı. İstanbul ekibiyle bu sezon yedi maça çıkan sol bek, Play Spor ile özel bir röportaj gerçekleştirdi. Röportajından bir kesit, sosyal medyada gündem oldu.

EA FC reytinglerini doğru bulmadı.

EA FC reytinglerini doğru bulmadı.

'Benim ayağım yok herhalde. Bunları yapan kör galiba ya da beni hiç izlememiş. Böyle bir şey olamaz. Ben futbolcu değilim o zaman.'

Meraş'ın açıklaması 👇

Açıklamasına sosyal medyadan gelen bazı tepkiler 👇

Açıklamasına sosyal medyadan gelen bazı tepkiler 👇
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