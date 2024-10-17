Beşiktaş'ın Eski Futbolcusu Umut Meraş EA FC Kartının Reytinglerine Şaştı Kaldı
Beşiktaş'ın Eski Futbolcusu Umut Meraş EA FC Kartının Reytinglerine Şaştı Kaldı
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta oynayan, şu anda ise kariyerini Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor'da sürdüren Umut Meraş, Play Spor'a konuştu. 31 yaşındaki futbolcu, EA FC kartının düşük olmasına isyan etti.
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Beşiktaş, sözleşmesini uzatmamıştı.
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Eyüpspor'a imza atmıştı.
EA FC reytinglerini doğru bulmadı.
Meraş'ın açıklaması 👇
Açıklamasına sosyal medyadan gelen bazı tepkiler 👇
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