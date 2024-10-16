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Fenerbahçe Beko'nun Kızılyıldız'a Yenilgisi Sonrası Rade Krunic'ten Tepki Çeken Paylaşım!

Fenerbahçe Beko'nun Kızılyıldız'a Yenilgisi Sonrası Rade Krunic'ten Tepki Çeken Paylaşım!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
16.10.2024 - 13:43

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde yollarını ayırdığı, şu anda Sırbistan'da Kızılyıldız forması giyen eski futbolcusu Rade Krunic'ten sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çeken bir paylaşım geldi.

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Fenerbahçe Beko, evinde Kızılyıldız'a kaybetti.

Fenerbahçe Beko, evinde Kızılyıldız'a kaybetti.

Euroleague'de yeni sezona 2'de 2 ile başlayan Fenerbahçe Beko, ligin üçüncü haftasında Kızılyıldız'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler, parkeden 57-76'lik skorla ayrılarak organizasyondaki ilk yenilgisini aldı.

Krunic, yenilgiye güldü.

Krunic, yenilgiye güldü.

31 yaşındaki orta saha, sosyal medya hesabından maç skorunu paylaştı. Paylaştığı gönderiye kırmızı-beyaz kalp koyup gülme emojisi ekledi.

Milan'dan transfer edilmiş, beklenilen performansı sergileyemeyince yollar ayrılmıştı.

Milan'dan transfer edilmiş, beklenilen performansı sergileyemeyince yollar ayrılmıştı.

Bosnalı oyuncu, 2024 yılının başında İtalya Seri A ekibi Milan'dan 3,5 milyon euro zorunlu satın alma maddesiyle 6 aylığına kiralanmıştı. Sarı-lacivertli formayı giydiği dönemde saha içindeki yokluğuyla tepki çekince Ali Koç önderliğindeki yönetim, kendisini bedelsiz olarak takımdan göndermişti.

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