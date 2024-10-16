Fenerbahçe Beko'nun Kızılyıldız'a Yenilgisi Sonrası Rade Krunic'ten Tepki Çeken Paylaşım!
Fenerbahçe Beko'nun Kızılyıldız'a Yenilgisi Sonrası Rade Krunic'ten Tepki Çeken Paylaşım!
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde yollarını ayırdığı, şu anda Sırbistan'da Kızılyıldız forması giyen eski futbolcusu Rade Krunic'ten sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çeken bir paylaşım geldi.
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Fenerbahçe Beko, evinde Kızılyıldız'a kaybetti.
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Krunic, yenilgiye güldü.
Milan'dan transfer edilmiş, beklenilen performansı sergileyemeyince yollar ayrılmıştı.
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