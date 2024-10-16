Dünyanın En Yetenekli 60 Genç Futbolcusu Arasında Mustafa Hekimoğlu ve Ege Araç Var!

“Ege Araç, Galatasaray altyapısından yetişti ve şu anda Türkiye 18 Yaş Altı Takımı'nın kaptanı. Merkez orta saha oyuncusu kültürlü bir sağ ayağa sahip ve savunmada agresif ama topa sahip olduğunda çok daha tecrübeli bir oyuncunun olgunluğuyla oynuyor. 17 yaşındaki oyuncunun idolü Rodri ama oyun stili daha çok Lucas Torreira'yı andırıyor. Etkileyici bir tekniğe ve iyi bir pas aralığına sahip, sert mücadele eden, çalışkan bir oyuncu. Araç aynı zamanda ileriyi de düşünüyor; fiziksel olarak gelişmek için bir güç antrenörü tuttu - bir üst seviyeye çıkmak için oyununun bu alanını geliştirmesi gerekecek ve İngilizce öğreniyor. Bu sezon bir aşamada onu Galatasaray’ın A takımına yükselirken görmek sürpriz olmaz.”