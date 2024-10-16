Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Dünyanın En Yetenekli 60 Genç Futbolcusu Arasında Mustafa Hekimoğlu ve Ege Araç Var!

Dünyanın En Yetenekli 60 Genç Futbolcusu Arasında Mustafa Hekimoğlu ve Ege Araç Var!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
16.10.2024 - 12:04

Beşiktaş'tan Mustafa Hekimoğlu ile Galatasaray'dan Ege Araç, İngiliz basınında geleceği parlak 60 genç futbolcu arasında gösterildi. (Mashable Türkiye - Emre Topaloğlu)

Kaynak: https://www.theguardian.com/football/...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İngiltere’nin saygın yayın kuruluşu The Guardian, her yıl düzenlediği "Gelecek Jenerasyon: Dünya futbolunun en genç 60 yeteneği" listesini 2024 için açıkladı.

İngiltere’nin saygın yayın kuruluşu The Guardian, her yıl düzenlediği "Gelecek Jenerasyon: Dünya futbolunun en genç 60 yeteneği" listesini 2024 için açıkladı.

İlk olarak 2014-2016 yılları arasında yalnızca Premier Lig futbolcularını kapsayan liste, 2016’dan bu yana dünya çapındaki potansiyelli oyuncuları da almaya başlamıştı.

Sadece 2007 doğumlu oyuncuların bulunduğu listede Beşiktaş'tan Mustafa Hekimoğlu ile Galatasaray'dan Ege Araç yer aldı.

Sadece 2007 doğumlu oyuncuların bulunduğu listede Beşiktaş'tan Mustafa Hekimoğlu ile Galatasaray'dan Ege Araç yer aldı.

Her futbolcu, ayrı ayrı değerlendirilirken Mustafa ve Ege için şu ifadeler kullanıldı. 👇

Ege Araç (Galatasaray - Orta Saha / 28 Şubat 2007)

Ege Araç (Galatasaray - Orta Saha / 28 Şubat 2007)

“Ege Araç, Galatasaray altyapısından yetişti ve şu anda Türkiye 18 Yaş Altı Takımı'nın kaptanı. Merkez orta saha oyuncusu kültürlü bir sağ ayağa sahip ve savunmada agresif ama topa sahip olduğunda çok daha tecrübeli bir oyuncunun olgunluğuyla oynuyor. 17 yaşındaki oyuncunun idolü Rodri ama oyun stili daha çok Lucas Torreira'yı andırıyor. Etkileyici bir tekniğe ve iyi bir pas aralığına sahip, sert mücadele eden, çalışkan bir oyuncu. Araç aynı zamanda ileriyi de düşünüyor; fiziksel olarak gelişmek için bir güç antrenörü tuttu - bir üst seviyeye çıkmak için oyununun bu alanını geliştirmesi gerekecek ve İngilizce öğreniyor. Bu sezon bir aşamada onu Galatasaray’ın A takımına yükselirken görmek sürpriz olmaz.”

Mustafa Erhan Hekimoğlu (Beşiktaş - Forvet / 22 Nisan 2007)

Mustafa Erhan Hekimoğlu (Beşiktaş - Forvet / 22 Nisan 2007)

Beşiktaş formasıyla sezona unutulmaz bir başlangıç yaptı ve Süper Kupa'da ezeli rakibi Galatasaray'a karşı 5-0'lık bir galibiyet elde etti. “Maçtan önce arkadaşlarım bana gol atacağımı söyleyen mesajlar gönderdi, bu yüzden golü onlara adıyorum” dedi. Kara Kartallar büyük potansiyele sahip bir forvet daha keşfetmiş gibi görünüyor. 17 yaşındaki oyuncu geçen sezon ilk maçına çıkmıştı ve şu anda ilk 11’de düzenli olarak forma giyiyor. Beşiktaş son sezonlarda yetenekleri geliştirme ve onlara şans verme konusunda ün kazandı ve Hekimoğlu ile ellerinde gerçek bir cevher olabilir. Uzun boylu, güçlü bir forvet, harika bir sağ ayağı ve oyunu okuma yeteneği var. Şimdiden Avrupa'nın dört bir yanından ilgi çeken Hekimoğlu, yakından takip edilmesi gereken bir oyuncu.”

Listenin tamamı 👇

Listenin tamamı 👇

  • Lamine Yamal - Barcelona

  • Franco Mastantuono - River Plate

  • Ian Subiabre - River Plate

  • James Overy - Manchester United

  • Kenneth Adejenughure - Liefering

  • Konstantinos Karetsas - Genk

  • Moises Paniagua - Always Ready

  • Gabriel Carvalho - Internacional

  • Riquelme Felipe - Fluminense

  • Andres Felipe Davila - Independiente Medellin

  • Estevao - Palmerias

  • Bruno Durdov - Hajduk Split

  • Luka Vuskovic - Westerlo (Hajduk Split)

  • Chido Obi-Martin - Manchester United

  • Kendry Paez Andrade - Independiente del Valle

  • Chris Rigg - Sunderland

  • Matias Siltanen - KuPS

  • Joane Gadou - Salzburg

  • Enzo Molebe - Lyon

  • Vakhtang Salia - Dinamo Tiflis

  • Charalampos Kostoulas - Olympiakos

  • Ayyoub Bouaddi - Lille

  • Arkhan Kaka - Persis Solo

  • Emanuel Benjamin - Real Madrid

  • Federico Coletta - Roma

  • Rento Takaoka - Nissho Gakuen

  • Daniel Daga - Enyimba

  • Sebastian Olderheim - Stabaek

  • Oskar Spiten-Nysaeter - Stabaek

  • Maxloren Castro - Sporting Cristal

  • Adrian Przyborek - Pogon Szczecin

  • Alexandru Stoian - Farul

  • Pau Cubarsi - Barcelona

  • Talal Haji - Al Ittihad

  • Mihajlo Cvetkovic - Cukaricki

  • Andrija Maksimovic - Kızılyıldız

  • Lorenzo Hoareau - St. Louis Suns United

  • Siyabonga Mabena - Mamelodi Sundowns

  • Joan Martinez - Real Madrid

  • Bleon Kurtulus - Halmstad

  • Jonah Kusi-Asare - Bayern Münih

  • Marvin Akahomen - Basel

  • Viggo Gebel - Leipzig

  • Koussay Maacha - Esperance de Tunis

  • Kyrylo Dihtyar - Metalist Kharkiv

  • Zavier Gozo - Real Salt Lake

  • Christian McFarlane - New York City FC

  • Alfonso Montero - Juventus Primavera

  • Azizbek Tulkinbekov - Bunyodkor

  • Geovany Quenda - Sporting

  • Mattia Liberali - Milan

  • Rayane Messi - Strasbourg

  • Francis Onyeka - Bayer Leverkusen

  • Matheus Reis - Fluminense

  • Jaden de Guzman - PSV

  • Shane Kluivert - Barcelona

  • Rodrigo Mora - Porto

  • Marc Bernal - Barcelona

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın