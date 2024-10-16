Dünyanın En Yetenekli 60 Genç Futbolcusu Arasında Mustafa Hekimoğlu ve Ege Araç Var!
Dünyanın En Yetenekli 60 Genç Futbolcusu Arasında Mustafa Hekimoğlu ve Ege Araç Var!
Kaynak: https://www.theguardian.com/football/...
Beşiktaş'tan Mustafa Hekimoğlu ile Galatasaray'dan Ege Araç, İngiliz basınında geleceği parlak 60 genç futbolcu arasında gösterildi. (Mashable Türkiye - Emre Topaloğlu)
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İngiltere’nin saygın yayın kuruluşu The Guardian, her yıl düzenlediği "Gelecek Jenerasyon: Dünya futbolunun en genç 60 yeteneği" listesini 2024 için açıkladı.
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Sadece 2007 doğumlu oyuncuların bulunduğu listede Beşiktaş'tan Mustafa Hekimoğlu ile Galatasaray'dan Ege Araç yer aldı.
Ege Araç (Galatasaray - Orta Saha / 28 Şubat 2007)
Mustafa Erhan Hekimoğlu (Beşiktaş - Forvet / 22 Nisan 2007)
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