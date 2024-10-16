Gençlerbirliği'ne Haciz Şoku: Kulüpteki Her Şeye El Konuldu
Gençlerbirliği'ne Haciz Şoku: Kulüpteki Her Şeye El Konuldu
Türkiye'nin köklü kulüplerinden Gençlerbirliği, mali krizle karşı karşıya. Kırmızı-siyahlı kulübe, 69 milyon liralık borç sebebiyle haciz geldi. Şampiyonluk kupalarına ve birçok demirbaşa el koyuldu. (T24 - Sibel Yükler)
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Hukuki süreç başlamıştı.
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Haciz kararı çıktı.
Şampiyonluk kupası bile alındı.
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