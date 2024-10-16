Gençlerbirliği'ne Haciz Şoku: Kulüpteki Her Şeye El Konuldu

Haciz kararı kapsamında, kulübün şampiyonluk kupası başta olmak üzere birçok kupa ve elektronik cihazlara el konuldu. Televizyonlar, bilgisayarlar ve yazıcılar gibi demirbaşlar da haczedilen eşyalar arasında yer aldı. Gençlerbirliği, kendisine tanınan süre içerisinde borçlarını öderse haczedilen mallarını geri alabilecek.