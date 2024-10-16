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Gençlerbirliği'ne Haciz Şoku: Kulüpteki Her Şeye El Konuldu

Gençlerbirliği'ne Haciz Şoku: Kulüpteki Her Şeye El Konuldu

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
16.10.2024 - 08:45

Türkiye'nin köklü kulüplerinden Gençlerbirliği, mali krizle karşı karşıya. Kırmızı-siyahlı kulübe, 69 milyon liralık borç sebebiyle haciz geldi. Şampiyonluk kupalarına ve birçok demirbaşa el koyuldu. (T24 - Sibel Yükler)

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Hukuki süreç başlamıştı.

Hukuki süreç başlamıştı.

2018-2019 sezonundan bu yana 1. Lig'de mücadele eden Ankara ekibi, Alagöz Holding'den aldığı 69 milyon liralık borcu ödeyemeyince şirket, mahkemeye başvurmuştu.

Haciz kararı çıktı.

Haciz kararı çıktı.

Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak ihtiyati haciz kararı alan Alagöz Holding, daha sonra kararın infazı için Ankara Batı İcra Dairesine başvurdu. Haciz işlemleri, başladı.

Şampiyonluk kupası bile alındı.

Şampiyonluk kupası bile alındı.

Haciz kararı kapsamında, kulübün şampiyonluk kupası başta olmak üzere birçok kupa ve elektronik cihazlara el konuldu. Televizyonlar, bilgisayarlar ve yazıcılar gibi demirbaşlar da haczedilen eşyalar arasında yer aldı. Gençlerbirliği, kendisine tanınan süre içerisinde borçlarını öderse haczedilen mallarını geri alabilecek.

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