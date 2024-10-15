Skandal Olay: TFF'nin EURO 2024'teki Misafir Krizini Öğrenince Çok Şaşıracaksınız!

Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

'Türkiye Futbol Federasyonu tarafından, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için Almanya'ya 38 TFF Yönetim Kurulu asil-yedek üyesi ve diğer kurul üyesi, 26 görevli personel, 14 kulüp temsilcisi, 23 medya yöneticisi, 20 teknik direktör, antrenör ve milli takım eski futbolcusu olmak üzere toplam 121 misafir ve görevli götürülmüştür.'