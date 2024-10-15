Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Skandal Olay: TFF'nin EURO 2024'teki Misafir Krizini Öğrenince Çok Şaşıracaksınız!

Skandal Olay: TFF'nin EURO 2024'teki Misafir Krizini Öğrenince Çok Şaşıracaksınız!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
16.10.2024 - 00:09

13 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'e TFF'nin 613 misafir götürdüğü iddia edilmişti. İddia, federasyon tarafından yalanlanmıştı fakat mevcut Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, bugün o döneme dair inanılması güç bir olayı tek tek anlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Gazeteci Tahir Kum, EURO 2024 için TFF'nin 613 kişiyi resmi davetli olarak Almanya'ya götürdüğünü iddia etmişti.

Gazeteci Tahir Kum, EURO 2024 için TFF'nin 613 kişiyi resmi davetli olarak Almanya'ya götürdüğünü iddia etmişti.

Kum, iddiasına bu seyahatin maliyetinin 3 milyon euroyu geçtiğini de eklemişti.

Gündem yaratan sözler, TFF tarafından yalanlanmıştı.

Gündem yaratan sözler, TFF tarafından yalanlanmıştı.

Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

'Türkiye Futbol Federasyonu tarafından, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için Almanya'ya 38 TFF Yönetim Kurulu asil-yedek üyesi ve diğer kurul üyesi, 26 görevli personel, 14 kulüp temsilcisi, 23 medya yöneticisi, 20 teknik direktör, antrenör ve milli takım eski futbolcusu olmak üzere toplam 121 misafir ve görevli götürülmüştür.'

Turnuva sonrası başkanlık koltuğuna oturan İbrahim Hacıosmanoğlu, şaşkınlık uyandıracak bir olay paylaştı.

Turnuva sonrası başkanlık koltuğuna oturan İbrahim Hacıosmanoğlu, şaşkınlık uyandıracak bir olay paylaştı.

Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum adlı programına katılan başkan şu ifadeleri kullandı:

'Cengiz Gökay Avrupa Şampiyonası’na katılıyor, kendi bilet parasını ödemek istiyor. Federasyon bir IBAN iletiyor. Sonra parayı attığı IBAN’ı kontrol ettiriyor, öyle bir IBAN yok. İlettikleri IBAN Kırklareli’de bir berberin IBAN’ıymış.'

Yayın sonrası, Candaş Tolga Işık bile yaşananlara inanamadı ve Twitter hesabından konuya dair paylaşımda bulundu.

Yayın sonrası, Candaş Tolga Işık bile yaşananlara inanamadı ve Twitter hesabından konuya dair paylaşımda bulundu.
twitter.com

'Skandala bakar mısınız? 

Avrupa Şampiyonası'na davetli bir misafir TFF'ye parasını kendi ödemek istediğini söylüyor. TFF, tamam deyip bir IBAN veriyor. IBAN Kırklareli'nde bir berbere ait çıkıyor!' 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın