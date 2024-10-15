Skandal Olay: TFF'nin EURO 2024'teki Misafir Krizini Öğrenince Çok Şaşıracaksınız!
Skandal Olay: TFF'nin EURO 2024'teki Misafir Krizini Öğrenince Çok Şaşıracaksınız!
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Gazeteci Tahir Kum, EURO 2024 için TFF'nin 613 kişiyi resmi davetli olarak Almanya'ya götürdüğünü iddia etmişti.
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Gündem yaratan sözler, TFF tarafından yalanlanmıştı.
Turnuva sonrası başkanlık koltuğuna oturan İbrahim Hacıosmanoğlu, şaşkınlık uyandıracak bir olay paylaştı.
Yayın sonrası, Candaş Tolga Işık bile yaşananlara inanamadı ve Twitter hesabından konuya dair paylaşımda bulundu.
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