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Tarihinde İlk Kez İzlanda'yı Deplasmanda Yenen Milli Takım'a Gelen Tepkiler!

Tarihinde İlk Kez İzlanda'yı Deplasmanda Yenen Milli Takım'a Gelen Tepkiler!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
15.10.2024 - 00:18

Bizim Çocuklar'ın İzlanda deplasmanında ortaya koyduğu oyun, mücadele sosyal medyada futbolseverlerden tam not aldı. Benfica formasıyla Portekiz kariyerine müthiş bir başlangıç yapan Kerem Aktürkoğlu, attığı muhteşem golle, geceye damga vurdu.

Maçın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz 👇

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Üç puan sonrası, Erzurumspor'dan güldüren bir paylaşım geldi.

Üç puan sonrası, Erzurumspor'dan güldüren bir paylaşım geldi.
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Mavi-beyazlılar, soğuk havaya dikkat çekerek ev sahibi ekibe göndermede bulundu.

Futbolseverlerin maça dair yorumları 👇

Futbolseverlerin maça dair yorumları 👇
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