Tarihinde İlk Kez İzlanda'yı Deplasmanda Yenen Milli Takım'a Gelen Tepkiler!
Tarihinde İlk Kez İzlanda'yı Deplasmanda Yenen Milli Takım'a Gelen Tepkiler!
Bizim Çocuklar'ın İzlanda deplasmanında ortaya koyduğu oyun, mücadele sosyal medyada futbolseverlerden tam not aldı. Benfica formasıyla Portekiz kariyerine müthiş bir başlangıç yapan Kerem Aktürkoğlu, attığı muhteşem golle, geceye damga vurdu.
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Üç puan sonrası, Erzurumspor'dan güldüren bir paylaşım geldi.
Futbolseverlerin maça dair yorumları 👇
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