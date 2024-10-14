Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Bakalım geçtiğimiz hafta kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla spor gündemine renk katmış? 🙌🚀
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1. Hala hafızlardan silinmeyen bir şeyler var 😐
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2. Kendisi bırakamadığını söyledi de 😳
3. Eski bilet fiyatları özlendi...
4. Yapıyorlar bu oyunu ya.
5. Batshuayi üzgün 😄 Fotoğraf çok eski tabii
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6. Şaşırtan bir benzerlik 😯
7. Çok uzun bir macera olmaz gibi ama bilinmez 😑
8. Tadic'in şık olmadığı bir anı gören var mı?
9. 😂😂
10. Galatasaray, bu eşleşmeyi nasıl kaybetti?👎
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11. Fenerbahçeliler dertli 🫢
12. Çok farklı bir tarzı var çok
13. Beklenebilecek bir açıklama 😄
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