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Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
14.10.2024 - 22:55

Bakalım geçtiğimiz hafta kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla spor gündemine renk katmış? 🙌🚀

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1. Hala hafızlardan silinmeyen bir şeyler var 😐

1. Hala hafızlardan silinmeyen bir şeyler var 😐
twitter.com

2. Kendisi bırakamadığını söyledi de 😳

2. Kendisi bırakamadığını söyledi de 😳
twitter.com

3. Eski bilet fiyatları özlendi...

3. Eski bilet fiyatları özlendi...
twitter.com

4. Yapıyorlar bu oyunu ya.

4. Yapıyorlar bu oyunu ya.
twitter.com

5. Batshuayi üzgün 😄 Fotoğraf çok eski tabii

5. Batshuayi üzgün 😄 Fotoğraf çok eski tabii
twitter.com
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6. Şaşırtan bir benzerlik 😯

6. Şaşırtan bir benzerlik 😯
twitter.com

7. Çok uzun bir macera olmaz gibi ama bilinmez 😑

7. Çok uzun bir macera olmaz gibi ama bilinmez 😑
twitter.com

8. Tadic'in şık olmadığı bir anı gören var mı?

8. Tadic'in şık olmadığı bir anı gören var mı?
twitter.com

9. 😂😂

9. 😂😂
twitter.com

10. Galatasaray, bu eşleşmeyi nasıl kaybetti?👎

10. Galatasaray, bu eşleşmeyi nasıl kaybetti?👎
twitter.com
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11. Fenerbahçeliler dertli 🫢

11. Fenerbahçeliler dertli 🫢
twitter.com

12. Çok farklı bir tarzı var çok

12. Çok farklı bir tarzı var çok
twitter.com

13. Beklenebilecek bir açıklama 😄

13. Beklenebilecek bir açıklama 😄
twitter.com
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