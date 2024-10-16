Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım Fenerbahçe Maçı Öncesinde Galatasaraylı Olduğunu Açıkladı!

Karadeniz ekibinin yöneticisi, Radyo GOL'deki programda şu ifadeleri kullandı:

'Yalan mı söyleyeceğim? Evet, Galatasaray sempatizanlığım var ama benim birinci takımım Samsunspor. Bunu da her yerde göğsümü gererek söylüyorum. 'Üç büyüklerden Galatasaray'ı tutuyorum' dedim. Bunda yanlış ne var? Bu konuda eleştiriyi de Fenerbahçeliler yapıyor. Fenerbahçeli olsaydım ne diyeceklerdi? Fenerbahçe'ye maç mı satacaktım? Her takıma karşı aynı şekilde oynuyoruz.