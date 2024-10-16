Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım Fenerbahçe Maçı Öncesinde Galatasaraylı Olduğunu Açıkladı!
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım Fenerbahçe Maçı Öncesinde Galatasaraylı Olduğunu Açıkladı!
Samsunspor'un Başkanı Yüksek Yıldırım'dan çok konuşulacak bir açıklama geldi. Yıldırım, üç büyüklerden Galatasaray'ı desteklediğini ifade etti.
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Fenerbahçe maç öncesinde, dikkat çeken sözler.
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"Yalan mı söyleyeceğim"
Samsunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?
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