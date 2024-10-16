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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım Fenerbahçe Maçı Öncesinde Galatasaraylı Olduğunu Açıkladı!

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım Fenerbahçe Maçı Öncesinde Galatasaraylı Olduğunu Açıkladı!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
16.10.2024 - 09:29

Samsunspor'un Başkanı Yüksek Yıldırım'dan çok konuşulacak bir açıklama geldi. Yıldırım, üç büyüklerden Galatasaray'ı desteklediğini ifade etti.

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Fenerbahçe maç öncesinde, dikkat çeken sözler.

Fenerbahçe maç öncesinde, dikkat çeken sözler.

Sezona iyi başlayan ve şu anda 22 puanla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde, ikinci basamakta bulunan Samsunspor'da Başkan Yıldırım, Galatasaray'ı tuttuğunu duyurdu.

"Yalan mı söyleyeceğim"

"Yalan mı söyleyeceğim"

Karadeniz ekibinin yöneticisi, Radyo GOL'deki programda şu ifadeleri kullandı: 

'Yalan mı söyleyeceğim? Evet, Galatasaray sempatizanlığım var ama benim birinci takımım Samsunspor. Bunu da her yerde göğsümü gererek söylüyorum. 'Üç büyüklerden Galatasaray'ı tutuyorum' dedim. Bunda yanlış ne var? Bu konuda eleştiriyi de Fenerbahçeliler yapıyor. Fenerbahçeli olsaydım ne diyeceklerdi? Fenerbahçe'ye maç mı satacaktım? Her takıma karşı aynı şekilde oynuyoruz.

Samsunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Samsunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Zirve mücadelesini yakından ilgilendiren karşılaşma, 20 Ekim Pazar günü saat 19'da oynanacak ve beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

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