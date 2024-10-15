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TFF'de Vurgun: Mehmet Büyükekşi Döneminde Milyonlarca Lira Açık Verilmiş

TFF'de Vurgun: Mehmet Büyükekşi Döneminde Milyonlarca Lira Açık Verilmiş

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
15.10.2024 - 22:51

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Mehmet Büyükekşi ve yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. Sebep ise mali tablolardaki usulsüzlük.

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Ekol TV ekranlarında yayınlanan, Candaş Tolga Işık'ın sunuculuğunu yaptığı Az Önce Konuştum programına TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu konuk oldu.

Ekol TV ekranlarında yayınlanan, Candaş Tolga Işık'ın sunuculuğunu yaptığı Az Önce Konuştum programına TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu konuk oldu.

Hacıosmanoğlu, görevi devraldığı eski başkan Mehmet Büyükekşi ve yönetimi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hacıosmanoğlu, görevi devraldığı eski başkan Mehmet Büyükekşi ve yönetimi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"4 milyon euro ağırlama masrafı"

"4 milyon euro ağırlama masrafı"

'EURO2024'te 4 milyon euro misafir ağırlama masrafı olmuş. Bazı arkadaşlar şampiyona bittikten sonra hala 2-3 gün lüks otellerde kalmış ve ekstra 70 bin euro masraf çıkmış. Şampiyona bitmiş hala niye orada kalıyorsunuz.' 

"Mali tablolarda oynama yapmışlar"

"Mali tablolarda oynama yapmışlar"

'Mali genel kurulda 5,9 milyon euro artı mali tablo sundular. Bizim arkadaşlarımız inceleyince mali tabloları eksi 272 Milyon olmuş. Oynayarak yaptıkları hareket var. Bunu sordum nasıl yaptınız diye, 'zaten sıkıntılar var, ibra sorunu yaşamayalım diye böyle yaptık' dediler. Bu arkadaşlar için gerekli makamlara müracaatlar yapılacak. Suç duyurusunda bulunacağız. Genel kurul üyelerine saygısızlık yaptılar. Kalemle mali detaylar üzerinde oynama yapılmış. Bu bir suç.' 👇

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