TFF'de Vurgun: Mehmet Büyükekşi Döneminde Milyonlarca Lira Açık Verilmiş

'Mali genel kurulda 5,9 milyon euro artı mali tablo sundular. Bizim arkadaşlarımız inceleyince mali tabloları eksi 272 Milyon olmuş. Oynayarak yaptıkları hareket var. Bunu sordum nasıl yaptınız diye, 'zaten sıkıntılar var, ibra sorunu yaşamayalım diye böyle yaptık' dediler. Bu arkadaşlar için gerekli makamlara müracaatlar yapılacak. Suç duyurusunda bulunacağız. Genel kurul üyelerine saygısızlık yaptılar. Kalemle mali detaylar üzerinde oynama yapılmış. Bu bir suç.' 👇