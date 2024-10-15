TFF'de Vurgun: Mehmet Büyükekşi Döneminde Milyonlarca Lira Açık Verilmiş
TFF'de Vurgun: Mehmet Büyükekşi Döneminde Milyonlarca Lira Açık Verilmiş
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Mehmet Büyükekşi ve yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. Sebep ise mali tablolardaki usulsüzlük.
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Ekol TV ekranlarında yayınlanan, Candaş Tolga Işık'ın sunuculuğunu yaptığı Az Önce Konuştum programına TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu konuk oldu.
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Hacıosmanoğlu, görevi devraldığı eski başkan Mehmet Büyükekşi ve yönetimi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"4 milyon euro ağırlama masrafı"
"Mali tablolarda oynama yapmışlar"
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