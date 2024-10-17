Süper Lig'de Vergi Skandalı: Futbolcuların Yıllık Kazancı Sözleşmede Asgari Ücretmiş!
Süper Lig'de Vergi Skandalı: Futbolcuların Yıllık Kazancı Sözleşmede Asgari Ücretmiş!
Hürriyet'ten Mehmet Arslan, köşe yazısında Türkiye'de oldukça yüksek geliri olan futbolcuların asgari ücret üzerinden vergi verdiğini açıkladı. Arslan, oyuncularla iki farklı sözleşme imzalandığını belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sporcuların takibe alındığını paylaşmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Skandal bir gerçek ortaya çıktı.
"1 milyon euro alırken 17 bin 2 TL'ye imza atmak"
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın