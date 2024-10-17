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Süper Lig'de Vergi Skandalı: Futbolcuların Yıllık Kazancı Sözleşmede Asgari Ücretmiş!

Süper Lig'de Vergi Skandalı: Futbolcuların Yıllık Kazancı Sözleşmede Asgari Ücretmiş!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
17.10.2024 - 11:26

Hürriyet'ten Mehmet Arslan, köşe yazısında Türkiye'de oldukça yüksek geliri olan futbolcuların asgari ücret üzerinden vergi verdiğini açıkladı. Arslan, oyuncularla iki farklı sözleşme imzalandığını belirtti.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sporcuların takibe alındığını paylaşmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sporcuların takibe alındığını paylaşmıştı.

Şimşek, 8 Ekim'de yaptığı açıklamada farklı spor dallarında aralarında milyon dolarlık kontratlara sahip yıldız isimlerin de olduğu 1900 kişinin ücretinin incelendiğini ve son 3 yılda yaklaşık 5 milyar liralık kayıt dışı gelir saptandığını duyurmuştu.

Skandal bir gerçek ortaya çıktı.

Skandal bir gerçek ortaya çıktı.

Hürriyet'ten Mehmet Arslan, Süper Lig'de asgari ücretle oynayan futbolcuların olduğunu söyledi.

"1 milyon euro alırken 17 bin 2 TL'ye imza atmak"

"1 milyon euro alırken 17 bin 2 TL'ye imza atmak"

Arslan, kulüplerin futbolcularla iki farklı sözleşme imzaladığını ifade etti. Gazeteci, bir sözleşmeye oyuncunun gerçek maaşının yazıldığını, diğer sözleşmeye ise asgari ücret tutarının yazıldığını aktardı:

'X kulübü bir oyuncu ile anlaşma sağlıyor. 2 adet sözleşme hazırlanıyor. Biri Türkiye Futbol Federasyonuna gönderiliyor. Kulüp bu sözleşme üzerinden futbolcu stopajlarını ve vergilerini ödüyor. Diğer sözleşme de futbolcu ile kulüp arasında imzalanıyor. Bu sözleşmede gerçek rakamlar yazıyor.'

Arslan, anlaşmazlık durumunda ise resmi değil özel sözleşmenin geçerli olduğunu belirtti:

'Futbolcu ile kulüp arasında yapılan ve gerçek rakamlara dayanan sözleşmeye göre karar veriyor. Bu duruma da, çift sözleşme yapan kulüpler hiç seslerini çıkarmıyor.'

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