Süper Lig'de Vergi Skandalı: Futbolcuların Yıllık Kazancı Sözleşmede Asgari Ücretmiş!

Arslan, kulüplerin futbolcularla iki farklı sözleşme imzaladığını ifade etti. Gazeteci, bir sözleşmeye oyuncunun gerçek maaşının yazıldığını, diğer sözleşmeye ise asgari ücret tutarının yazıldığını aktardı:

'X kulübü bir oyuncu ile anlaşma sağlıyor. 2 adet sözleşme hazırlanıyor. Biri Türkiye Futbol Federasyonuna gönderiliyor. Kulüp bu sözleşme üzerinden futbolcu stopajlarını ve vergilerini ödüyor. Diğer sözleşme de futbolcu ile kulüp arasında imzalanıyor. Bu sözleşmede gerçek rakamlar yazıyor.'

Arslan, anlaşmazlık durumunda ise resmi değil özel sözleşmenin geçerli olduğunu belirtti:

'Futbolcu ile kulüp arasında yapılan ve gerçek rakamlara dayanan sözleşmeye göre karar veriyor. Bu duruma da, çift sözleşme yapan kulüpler hiç seslerini çıkarmıyor.'