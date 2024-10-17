Milyonlarca Euro Maaş Alan Oyuncuların Tripleri Futbolseverlerin Tepkisini Çekti
Milyonlarca Euro Maaş Alan Oyuncuların Tripleri Futbolseverlerin Tepkisini Çekti
Günümüzde futbol, saha dışında büyük bir değişim geçirdi. Futbolcular artık sadece sporcu değil, aynı zamanda büyük birer marka ve sosyal medya fenomeni haline geldi. Bu dönüşüm, oyuncuların mental ve fiziksel sağlıklarına daha fazla önem vermesine neden oldu. Fakat bu durumdan sürekli şikayet etmeleri de futbolseverleri oyundan soğutacak noktaya geldi.
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Mbappe'nin adı tecavüz skandalıyla anılmıştı.
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Mental olarak çöktüğü belirtildi.
Sosyal medyada, futbol dünyasındaki mevcut duruma tepki gösterildi. 👇
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