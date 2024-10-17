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Milyonlarca Euro Maaş Alan Oyuncuların Tripleri Futbolseverlerin Tepkisini Çekti

Milyonlarca Euro Maaş Alan Oyuncuların Tripleri Futbolseverlerin Tepkisini Çekti

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
17.10.2024 - 10:12

Günümüzde futbol, saha dışında büyük bir değişim geçirdi. Futbolcular artık sadece sporcu değil, aynı zamanda büyük birer marka ve sosyal medya fenomeni haline geldi. Bu dönüşüm, oyuncuların mental ve fiziksel sağlıklarına daha fazla önem vermesine neden oldu. Fakat bu durumdan sürekli şikayet etmeleri de futbolseverleri oyundan soğutacak noktaya geldi.

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Mbappe'nin adı tecavüz skandalıyla anılmıştı.

Mbappe'nin adı tecavüz skandalıyla anılmıştı.

Real Madrid'in yıldız oyuncusu, sakatlığı nedeniyle Fransa'nın Uluslar Ligi'ndeki maçlarına davet edilmemiş, İsveç'in başkenti Stockholm'de görülmüştü. Burada tecavüz suçuna karıştığı iddia edilmişti. İddianın, polis raporuyla doğrulandığı ifade edilse de oyuncu tarafı bunun bir 'karalama' olduğunu açıklamıştı.

Mental olarak çöktüğü belirtildi.

Mental olarak çöktüğü belirtildi.

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Guardian da tam da bu haberin üzerine 25 yaşındaki futbolcunun mental olarak iyi durumda olmadığını, sürekli dışarı çıktığını ve alkol aldığını yazdı.

Sosyal medyada, futbol dünyasındaki mevcut duruma tepki gösterildi. 👇

Sosyal medyada, futbol dünyasındaki mevcut duruma tepki gösterildi. 👇
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