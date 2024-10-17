Yeni Malatyaspor Deprem Sonrası Ligden Çekilmek İstediklerini Açıkladı!
Yeni Malatyaspor Deprem Sonrası Ligden Çekilmek İstediklerini Açıkladı!
Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Şahin Altunok, kentte yaşanan depremden dolayı ligden çekilmek istediklerini duyurdu.
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16 Ekim'de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
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Yeni Malatyaspor, ligden çekilmek istediğini açıkladı:
13 Ekim'de seçim yapılmıştı.
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