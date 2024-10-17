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Yeni Malatyaspor Deprem Sonrası Ligden Çekilmek İstediklerini Açıkladı!

Yeni Malatyaspor Deprem Sonrası Ligden Çekilmek İstediklerini Açıkladı!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
17.10.2024 - 14:16

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Şahin Altunok, kentte yaşanan depremden dolayı ligden çekilmek istediklerini duyurdu.

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16 Ekim'de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

16 Ekim'de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 10.46'da, Kale ilçesinde meydana gelmişti. Depremin ardından 30 artçı sarsıntı yaşandığı, sarsıntıların 1,2 ila 3 büyüklüğü aralığında olduğu bildirilmişti.

Yeni Malatyaspor, ligden çekilmek istediğini açıkladı:

Yeni Malatyaspor, ligden çekilmek istediğini açıkladı:

'Sevgili Malatyalılar, değerli sporseverler; geçtiğimiz günlerde yapılan kulübümüzün olağanüstü seçimli kongresinde Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanlığı görevini devralmış ve hızlı bir şekilde çalışmalarımıza başlamıştık. Ancak dün Malatyamızın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem şehrimizi ve takımımızı olumsuz anlamda etkilemiş, futbolcularımızın demoralize olmalarına yol açmıştır.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremden ağır hasarlar alan tesisimiz ve stadyumumuz, dün meydana gelen depremden de etkilenmiş ve hasar durumu artmıştır. Kısıtlı ve zorlu imkanlarla vermeye çalıştığımız mücadelemiz, dün yaşanan depremle birlikte bizleri bambaşka, eskisinden daha zorlu bir duruma getirmiştir. Stadyumda maçlarımızı oynamak için verdiğimiz mücadele, bugüne kadar yapılan tadilat çalışmaları, dünkü depremle birlikte yeni dönemde yapmış olduğumuz başvurumuzu ciddi anlamda etkilemiştir. Bunun yanı sıra tesislerimizin de hasar alması hem bizlerde hem de futbolcu kardeşlerimizde ciddi derecede olumsuz etkiler bırakmıştır. Gerek Malatyalı, gerekse farklı şehirlerden gelen futbolcu arkadaşlarımız tesislerde kalmak istemiyor. Bu zorlu şartlar altında müsabakalara hazırlanmak, maçlara çıkmak zorunda kalan futbolcu kardeşlerimiz, şehrimizde yaşayan her bir kardeşimiz gibi psikolojik anlamda ciddi sorunlar yaşmaktadır.

Bu şartları göz önünde bulundurarak, kamuoyunun huzurunda haklarımız saklı kalmak şartı ile ligden çekilmek istediğimizi ifade etmek istiyorum. Aksi takdirde burada canına zeval gelebilecek, belki de tüm hayatları boyunca unutamayacakları travmalar yaşayabilecek futbolcu kardeşlerimizi korumanın başka bir yolu olmayacaktır. Bu sorumluluk Türkiye Futbol Federasyonu başta olmak üzere tüm kamuoyunundur. Saygılarımla...'

13 Ekim'de seçim yapılmıştı.

13 Ekim'de seçim yapılmıştı.

Mali kriz sebebiyle 1. Lig'de zor günler geçiren, puan durumunda son basamakta yer alan sarı-kırmızılılar, 13 Ekim'de olağanüstü seçimli genel kurula gitmişti. Şahin Altınok, görevi Adil Gevrek'ten devralmıştı. Kulübün borcunun 744 milyon lira olduğu duyurulmuştu.

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