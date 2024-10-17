Paylaşımında Dikkat Çekmişti: Arda Güler'in Hangi Saati Kullandığı Saat Belli Oldu

Kulübü Real Madrid'de fazla forma şansı bulamayan Arda, Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki Karadağ ve İzlanda maçlarında kendine ilk 11'de yer bulmuştu. Her iki maçta da ortaya koyduğu oyun, geçer not almıştı. 19 yaşındaki oyuncu, İzlanda maçında fileleri bularak da bu sezon ilk kez gol sevinci yaşamıştı.