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Paylaşımında Dikkat Çekmişti: Arda Güler'in Hangi Saati Kullandığı Saat Belli Oldu

Paylaşımında Dikkat Çekmişti: Arda Güler'in Hangi Saati Kullandığı Saat Belli Oldu

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
17.10.2024 - 16:14

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in kullandığı saat, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada gündem olmuş, futbolseverlerin dikkatini çekmişti. Saatin, markası ve fiyatı ortaya çıktı.

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Karadağ ve İzlanda maçlarındaki performansıyla beğeni toplamıştı.

Karadağ ve İzlanda maçlarındaki performansıyla beğeni toplamıştı.

Kulübü Real Madrid'de fazla forma şansı bulamayan Arda, Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki Karadağ ve İzlanda maçlarında kendine ilk 11'de yer bulmuştu. Her iki maçta da ortaya koyduğu oyun, geçer not almıştı. 19 yaşındaki oyuncu, İzlanda maçında fileleri bularak da bu sezon ilk kez gol sevinci yaşamıştı.

Kamptan yaptığı paylaşımda, saati dikkat çekmişti.

Kamptan yaptığı paylaşımda, saati dikkat çekmişti.

Genç yetenek, Fenerbahçe'den eski takım arkadaşı Ferdi Kadıoğlu ile bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmış, kolundaki saati gözlerden kaçmamıştı.

Fiyatı ve markası ortaya çıktı.

Fiyatı ve markası ortaya çıktı.

Turkish Watch Spotter’in gönderisine göre, saat Rolex marka ve Lacivert 'sunburst' efektli kadrana sahip. Işığın geliş açısına göre rengini gösteriyor, fiyatı 14 bin euro. (523 bin 63 TL).

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ekrem yerke

Hahaha!!! Dudak dolgusu?