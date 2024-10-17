Paylaşımında Dikkat Çekmişti: Arda Güler'in Hangi Saati Kullandığı Saat Belli Oldu
Paylaşımında Dikkat Çekmişti: Arda Güler'in Hangi Saati Kullandığı Saat Belli Oldu
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in kullandığı saat, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada gündem olmuş, futbolseverlerin dikkatini çekmişti. Saatin, markası ve fiyatı ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Karadağ ve İzlanda maçlarındaki performansıyla beğeni toplamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kamptan yaptığı paylaşımda, saati dikkat çekmişti.
Fiyatı ve markası ortaya çıktı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Hahaha!!! Dudak dolgusu?