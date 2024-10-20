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Beşiktaş Taraftarı Rafa Silva ve Semih Kılıçsoy'u Çok Özlemişti, Konyaspor Maçında Hasret Giderdiler

Beşiktaş Taraftarı Rafa Silva ve Semih Kılıçsoy'u Çok Özlemişti, Konyaspor Maçında Hasret Giderdiler

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
20.10.2024 - 18:27

Beşiktaş'ın Konyaspor karşısında aldığı üç puanın ardından taraftarlar Rafa Silva ve Semih Kılıçsoy'u övgü yağmuruna tuttu. Derbi öncesi morallenen Kara Kartal'da Giovanni van Bronckhorst da unutulmadı.

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Beşiktaş, evinde Konyaspor'u Immobile ve Rafa Silva'nın golleriyle yendi. Maçın ardından sosyal medyada da Beşiktaş'ın yıldızları gündemdeydi.

Beşiktaş, evinde Konyaspor'u Immobile ve Rafa Silva'nın golleriyle yendi. Maçın ardından sosyal medyada da Beşiktaş'ın yıldızları gündemdeydi.

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