Beşiktaş Taraftarı Rafa Silva ve Semih Kılıçsoy'u Çok Özlemişti, Konyaspor Maçında Hasret Giderdiler
Beşiktaş Taraftarı Rafa Silva ve Semih Kılıçsoy'u Çok Özlemişti, Konyaspor Maçında Hasret Giderdiler
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Beşiktaş, evinde Konyaspor'u Immobile ve Rafa Silva'nın golleriyle yendi. Maçın ardından sosyal medyada da Beşiktaş'ın yıldızları gündemdeydi.
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