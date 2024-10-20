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Beşiktaş'ın Devre Arasında Tayfur Bingöl'ü Tekrar Kadroya Dahil Edeceği İddia Edildi

Beşiktaş'ın Devre Arasında Tayfur Bingöl'ü Tekrar Kadroya Dahil Edeceği İddia Edildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
20.10.2024 - 17:15

Beşiktaş'ta forma giydiği dönemlerde eleştiri oklarının hedefinde olan Tayfur Bingöl için beklenmeyen bir transfer iddiası ortaya atıldı.

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Beşiktaş forması giyerken sık sık eleştirilen Tayfur Bingöl bu sezon başında Eyüpspor'a kiralık olarak gönderilmişti.

Beşiktaş forması giyerken sık sık eleştirilen Tayfur Bingöl bu sezon başında Eyüpspor'a kiralık olarak gönderilmişti.

TGRT'de yer alan özel habere göre ise bu ayrılık uzun sürmeyecek. TGRT Tayfur ve Beşiktaş'ın yolunun yeniden kesişeceğini yazdı.

TGRT'de yer alan özel habere göre ise bu ayrılık uzun sürmeyecek. TGRT Tayfur ve Beşiktaş'ın yolunun yeniden kesişeceğini yazdı.

Habere göre Beşiktaş, devre arasında Tayfur Bingöl'ü yeniden kadrosuna katacak. Eyüpspor tarafı ise bu konuda siyah beyazlı takıma zorluk çıkarmayacak.

Habere göre Beşiktaş, devre arasında Tayfur Bingöl'ü yeniden kadrosuna katacak. Eyüpspor tarafı ise bu konuda siyah beyazlı takıma zorluk çıkarmayacak.

Tayfur Bingöl şimdiye dek beş kez Eyüpspor forması giydi ve 199 dakika sahada kaldı.

Tayfur Bingöl şimdiye dek beş kez Eyüpspor forması giydi ve 199 dakika sahada kaldı.

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