Beşiktaş'ın Devre Arasında Tayfur Bingöl'ü Tekrar Kadroya Dahil Edeceği İddia Edildi
Beşiktaş'ın Devre Arasında Tayfur Bingöl'ü Tekrar Kadroya Dahil Edeceği İddia Edildi
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Beşiktaş forması giyerken sık sık eleştirilen Tayfur Bingöl bu sezon başında Eyüpspor'a kiralık olarak gönderilmişti.
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TGRT'de yer alan özel habere göre ise bu ayrılık uzun sürmeyecek. TGRT Tayfur ve Beşiktaş'ın yolunun yeniden kesişeceğini yazdı.
Habere göre Beşiktaş, devre arasında Tayfur Bingöl'ü yeniden kadrosuna katacak. Eyüpspor tarafı ise bu konuda siyah beyazlı takıma zorluk çıkarmayacak.
Tayfur Bingöl şimdiye dek beş kez Eyüpspor forması giydi ve 199 dakika sahada kaldı.
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