Nuri Şahin'den Teknik Direktörlüğünü Sorgulayan Sergen Yalçın'a Kapak Gibi Cevap!
Nuri Şahin'den Teknik Direktörlüğünü Sorgulayan Sergen Yalçın'a Kapak Gibi Cevap!
Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin Mackolik'e konuk oldu. Engin Kehale'nin sorularını yanıtlayan 36 yaşındaki çalıştırıcı, Sergen Yalçın'ın kendisi hakkındaki ifadeleri karşısında ne düşündüğünü açıkladı. Şahin, durumun reyting için yapıldığını belirtirken 'güldüm' dedi.
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Sergen Yalçın, Nuri Şahin'in Dortmund'u çalıştırıyor olmasını eleştirmişti.
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Şahin'den Yalçın'a cevap geldi.
"Gerekli departmanlarla konuşsunlar."
Şahin'in açıklaması 👇
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