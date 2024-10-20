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Nuri Şahin'den Teknik Direktörlüğünü Sorgulayan Sergen Yalçın'a Kapak Gibi Cevap!

Nuri Şahin'den Teknik Direktörlüğünü Sorgulayan Sergen Yalçın'a Kapak Gibi Cevap!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
20.10.2024 - 15:15

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin Mackolik'e konuk oldu. Engin Kehale'nin sorularını yanıtlayan 36 yaşındaki çalıştırıcı, Sergen Yalçın'ın kendisi hakkındaki ifadeleri karşısında ne düşündüğünü açıkladı. Şahin, durumun reyting için yapıldığını belirtirken 'güldüm' dedi.

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Sergen Yalçın, Nuri Şahin'in Dortmund'u çalıştırıyor olmasını eleştirmişti.

Sergen Yalçın, Nuri Şahin'in Dortmund'u çalıştırıyor olmasını eleştirmişti.

Geçtiğimiz günlerde Youtube'da yer alan KAFA Sports'un Falso programında konuşan Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, Nuri Şahin hakkında şunları söylemişti:

'Borussia Dortmund'a hoca olmak bu kadar kolay mı? Antalyaspor'da iki sene çalış, hiçbir başarın yok, sonra Dortmund'da hoca ol. Bu nasıl oluyor mesela? Teknik direktörlükte bir yere gelmek için bazı başarılar elde etmen gerekmiyor mu? Ben, 10 sene Anadolu'da çalıştım ve hepsinde başarılı oldum. Sonra Beşiktaş'a geldiğimde bile benim için 'Tecrübesiz' dediler.'

Şahin'den Yalçın'a cevap geldi.

Şahin'den Yalçın'a cevap geldi.

Mackolik'e özel röportaj veren başarılı teknik adam, röportajın bir bölümünde Yalçın'ın gündem olan, futbolseverlerin tepkisini çeken açıklamalarına değindi.

"Gerekli departmanlarla konuşsunlar."

"Gerekli departmanlarla konuşsunlar."

Şahin, Yalçın'ın söylemini reyting kaygısıyla ilişkilendirirken, bu tür çıkışların futbolun özüyle değil, daha çok gündem yaratma amacıyla yapıldığını ima etti:

'Söylediklerine güldüm. Bence komik. Çok güldüm, zaten bu yüzden reyting için yapılıyor, 'ona buna sallayayım' diyerek. Benim hayat görüşüme uygun bir davranış değil. Oyun konuşulmuyor. Dortmund'un beni hangi kriterlerle hoca yaptığını öğrenmek istiyorlarsa, gerekli departmanlarla konuşsunlar.

Şahin'in açıklaması 👇

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