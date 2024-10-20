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Mauro Icardi ile Barışan Wanda Nara'dan Çok Konuşulacak Üstsüz Poz!

Mauro Icardi ile Barışan Wanda Nara'dan Çok Konuşulacak Üstsüz Poz!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
20.10.2024 - 14:05

+18 içerikleriyle olay yaratan Wanda Nara, bu kez Instagram hesabından yayınladığı gönderiyle hem spor hem de magazin dünyasındaki yerini aldı. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi'nin hayat arkadaşı, üstsüz poz verdiği anı paylaştı.

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Üç ay önce ayrıldıklarını açıklamışlardı.

Üç ay önce ayrıldıklarını açıklamışlardı.

Türkiye'ye geldikleri günden bu yana futbol dünyasında özel hayatlarıyla en çok konuşulan Wanda Nara ve Mauro Icardi, yaz başında beraberliklerini noktaladıklarını açıklamıştı. Nara, 'Mauro'dan ayrıldım. Kişisel ve sağlık problemleri nedenleriyle bir kez daha denedim ama olmadı' diyerek ayrılık haberini vermişti. Artık Arjantin'de yaşayacağını da belirtmişti.

Lige verilen arada barıştılar.

Lige verilen arada barıştılar.

Milli maçlar dolayısıyla Süper Lig'e verilen arada ülkesine giden Icardi, burada Nara ile bir araya gelmişti. Golcü futbolcu, sosyal medya hesabından birbirlerine sarıldıkları bir fotoğrafı paylaşmış ve görüntüye 'Senin için okuyanlar, onun için, senin için, onlar için, herkes için iyi geceler' notunu düşmüştü.

Nara, üstsüz paylaşımda bulundu.

Nara, üstsüz paylaşımda bulundu.

Ünlü model, Antalyaspor - Galatasaray maçının ardından Instagram hesabından yarı çıplak bir fotoğrafını paylaştı. Göğsünü eliyle kapatmaya çalışarak poz veren Nara, 'Acelem yok' dedi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, paylaşımın yorum bölümünde 'Yenge ne yapıyorsun, Icardi için üzülüyorum, Bu ne hal yenge?' ifadelerini kullanarak fotoğrafa gösterdi.

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