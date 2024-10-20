Mauro Icardi ile Barışan Wanda Nara'dan Çok Konuşulacak Üstsüz Poz!

Milli maçlar dolayısıyla Süper Lig'e verilen arada ülkesine giden Icardi, burada Nara ile bir araya gelmişti. Golcü futbolcu, sosyal medya hesabından birbirlerine sarıldıkları bir fotoğrafı paylaşmış ve görüntüye 'Senin için okuyanlar, onun için, senin için, onlar için, herkes için iyi geceler' notunu düşmüştü.