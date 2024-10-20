Mauro Icardi ile Barışan Wanda Nara'dan Çok Konuşulacak Üstsüz Poz!
Mauro Icardi ile Barışan Wanda Nara'dan Çok Konuşulacak Üstsüz Poz!
+18 içerikleriyle olay yaratan Wanda Nara, bu kez Instagram hesabından yayınladığı gönderiyle hem spor hem de magazin dünyasındaki yerini aldı. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi'nin hayat arkadaşı, üstsüz poz verdiği anı paylaştı.
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Üç ay önce ayrıldıklarını açıklamışlardı.
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Lige verilen arada barıştılar.
Nara, üstsüz paylaşımda bulundu.
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