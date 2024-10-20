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Tiye Almıştı: Şahan Gökbakar Acun Ilıcalı'nın "Yapı" Sitemine Bu Kez Fotoğrafla Cevap Verdi!

Tiye Almıştı: Şahan Gökbakar Acun Ilıcalı'nın "Yapı" Sitemine Bu Kez Fotoğrafla Cevap Verdi!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
20.10.2024 - 12:46

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Galatasaray'ın Antayaspor'u deplasmanda mağlup etmesinin ardından Fenerbahçe'nin Asbaşkanı Acun Ilıcalı'ya mesaj vermeden duramadı. Gökbakar, Ilıcalı'nın 'adalet' çıkışını gündeme getirdi.

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Galatasaray, üç puanı üç golle aldı.

Galatasaray, üç puanı üç golle aldı.

Süper Lig'in zirvesinde yer alan sarı-kırmızılar, 9. haftada Antalyaspor'a konuk oldu. Okan Buruk yönetimindeki takım, rakibini 3-0'la geçti. Goller, Icardi (2) ve Osimhen'den geldi. Galatasaray, bu sonuçla puanını 25'e çıkarak ilk basamaktaki yerini sağlamlaştırdı.

Şahan Gökbakar, paylaşımda bulunarak Acun Ilıcalı'ya gönderme yaptı.

Şahan Gökbakar, paylaşımda bulunarak Acun Ilıcalı'ya gönderme yaptı.

Ünlü komedyen, sosyal medya hesabından röveşata golüyle karşılaşmaya damga vuran Osimhen'i ve mücadelenin iki golünü kaydeden Icardi'yi paylaşarak 'Galatasaray'ı kollayan yapı bu yapı' dedi.

Ilıcalı, ne demişti?

Ilıcalı, ne demişti?

Fenerbahçe Asbaşkanı, geçtiğimiz günlerde düzenlenen basın toplantısında Türkiye'deki futbolda yaşanan adaletsizlere dikkat çekmiş ve 'TFF adaleti getireceğini söylüyor. Burada bir yapı var, belgeler ortada'  ifadelerini kullanmıştı.

Gökbakar, daha önce de Ilıcalı'nın sözlerine bir paylaşımla cevap vermişti. 👇

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