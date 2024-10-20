Tiye Almıştı: Şahan Gökbakar Acun Ilıcalı'nın "Yapı" Sitemine Bu Kez Fotoğrafla Cevap Verdi!
Tiye Almıştı: Şahan Gökbakar Acun Ilıcalı'nın "Yapı" Sitemine Bu Kez Fotoğrafla Cevap Verdi!
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Galatasaray'ın Antayaspor'u deplasmanda mağlup etmesinin ardından Fenerbahçe'nin Asbaşkanı Acun Ilıcalı'ya mesaj vermeden duramadı. Gökbakar, Ilıcalı'nın 'adalet' çıkışını gündeme getirdi.
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Galatasaray, üç puanı üç golle aldı.
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Şahan Gökbakar, paylaşımda bulunarak Acun Ilıcalı'ya gönderme yaptı.
Ilıcalı, ne demişti?
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