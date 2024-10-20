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İsmail Kartal'dan Olay Paylaşım: Okan Buruk Beyaz Boğazlı Kazağıyla Dalga Geçmişti

İsmail Kartal'dan Olay Paylaşım: Okan Buruk Beyaz Boğazlı Kazağıyla Dalga Geçmişti

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
20.10.2024 - 10:51

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, Galatasaraylı meslektaşı Okan Buruk'a cevap verdi. Buruk, Kartal'ın giyim tarzıyla dalga geçmiş, sözleri sarı-lacivertli taraftarların tepkisine neden olmuştu.

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Okan Buruk, Youtube'da 343 Digital'e konuk olmuş, İsmail Kartal hakkında dikkat çeken bir ifade kullanmıştı.

Okan Buruk, Youtube'da 343 Digital'e konuk olmuş, İsmail Kartal hakkında dikkat çeken bir ifade kullanmıştı.

Galatasaray Teknik Direktörü'ne katıldığı programda 'Üst üste maç kazandığınızda uğur getirmek için kıyafet değiştirmiyor musunuz?' sorusu sorulmuş, kendisi de soruya 'O artık geçmişte kaldı. Galatasaray'a gelince sona erdi ama ara sıra oluyor. Boğazlı beyaz kazak giymiyorum'  diyerek yanıt vermişti. Bu sözler, geçen sene Fenerbahçe'nin başında birçok başarıya imza atan İsmail Kartal'a yönelikti.

İsmail Kartal'dan cevap geldi.

İsmail Kartal'dan cevap geldi.

63 yaşındaki çalıştırıcı, Buruk'un sözlerinin gündem olmasının ardından sosyal medya hesabından geçtiğimiz sezon deplasmanda 10 kişiyle Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettikleri mücadeleden bir fotoğrafını paylaştı.

Kızının hediyesi olduğunu belirtmişti.

Kızının hediyesi olduğunu belirtmişti.

Eski Fenerbahçe teknik direktörü, dönem dönem birçok kez boğazlı beyaz kazağıyla görüntülenmiş ve dikkatleri üzerine çekmişti. Kartal, kazağın kızından hediye olduğunu ve uğur getirdiğini açıklamıştı.

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