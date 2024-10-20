İsmail Kartal'dan Olay Paylaşım: Okan Buruk Beyaz Boğazlı Kazağıyla Dalga Geçmişti

Galatasaray Teknik Direktörü'ne katıldığı programda 'Üst üste maç kazandığınızda uğur getirmek için kıyafet değiştirmiyor musunuz?' sorusu sorulmuş, kendisi de soruya 'O artık geçmişte kaldı. Galatasaray'a gelince sona erdi ama ara sıra oluyor. Boğazlı beyaz kazak giymiyorum' diyerek yanıt vermişti. Bu sözler, geçen sene Fenerbahçe'nin başında birçok başarıya imza atan İsmail Kartal'a yönelikti.