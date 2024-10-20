İsmail Kartal'dan Olay Paylaşım: Okan Buruk Beyaz Boğazlı Kazağıyla Dalga Geçmişti
İsmail Kartal'dan Olay Paylaşım: Okan Buruk Beyaz Boğazlı Kazağıyla Dalga Geçmişti
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, Galatasaraylı meslektaşı Okan Buruk'a cevap verdi. Buruk, Kartal'ın giyim tarzıyla dalga geçmiş, sözleri sarı-lacivertli taraftarların tepkisine neden olmuştu.
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Okan Buruk, Youtube'da 343 Digital'e konuk olmuş, İsmail Kartal hakkında dikkat çeken bir ifade kullanmıştı.
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İsmail Kartal'dan cevap geldi.
Kızının hediyesi olduğunu belirtmişti.
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